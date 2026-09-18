أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب .. ميسي يتصدر وحسام عاشور ضمن القائمة

يظل حصد البطولات هدفًا أساسيًا لكل لاعب كرة قدم، إلا أن الاستمرار في التتويج على مدار سنوات طويلة يمثل تحديًا كبيرًا، حتى بالنسبة إلى أبرز نجوم اللعبة.

ونجحت مجموعة من اللاعبين في تحقيق مسيرات استثنائية، بعدما جمعوا عددًا كبيرًا من الألقاب مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم، ليحجزوا أماكنهم ضمن قائمة الأكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم.

ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي القائمة، متفوقًا على البرازيلي داني ألفيس ومواطنه ماركينيوس، إلى جانب المصري حسام عاشور والإسباني سيرجيو بوسكيتس.

ليونيل ميسي.. 49 لقبًا

يحتل ليونيل ميسي صدارة قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب برصيد 49 بطولة، بعد تتويجه مؤخرًا بلقب كأس الأبطال مع إنتر ميامي الأمريكي.

وخلال مسيرته، حصد ميسي العديد من البطولات مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي، بالإضافة إلى إنجازاته مع منتخب الأرجنتين.

وكان برشلونة المحطة الأبرز في مسيرة النجم الأرجنتيني، حيث توج معه بـ34 لقبًا، قبل أن يضيف 3 ألقاب خلال تجربته مع باريس سان جيرمان.

وعلى الصعيد الدولي، حقق ميسي حلمه الأكبر بالتتويج بكأس العالم 2022 في قطر، بعدما قاد منتخب الأرجنتين إلى اللقب عقب مشوار تاريخي.

وبعد انتقاله إلى إنتر ميامي عام 2023، ساهم ميسي في قيادة الفريق الأمريكي إلى التتويج بكأس الدوري، ليمنحه أول بطولة في تاريخه.

داني ألفيس.. 43 لقبًا

يأتي البرازيلي داني ألفيس في المركز الثاني برصيد 43 لقبًا، بعدما صنع مسيرة حافلة بالإنجازات مع عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وبدأ ألفيس مشواره مع البطولات في البرازيل بقميصي باهيا وساو باولو، قبل الانتقال إلى أوروبا والتتويج مع إشبيلية وبرشلونة، ثم يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

كما حقق الظهير البرازيلي 5 ألقاب مع منتخب بلاده، من بينها بطولتا كوبا أمريكا عامي 2007 و2019.

وتوج ألفيس بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، إلى جانب لقبين في كأس الاتحاد الأوروبي، ليصبح أحد أكثر اللاعبين حصدًا للبطولات في تاريخ كرة القدم.

ماركينيوس.. 42 لقبًا

يحتل البرازيلي ماركينيوس المركز الثالث برصيد 42 لقبًا، بعدما أصبح أحد أبرز رموز باريس سان جيرمان خلال السنوات الماضية.

وحصد المدافع البرازيلي العدد الأكبر من بطولاته بقميص النادي الفرنسي، الذي أصبح اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخه، مستفيدًا من سيطرة الفريق الباريسي على البطولات المحلية.

وبعد انتظار طويل، نجح ماركينيوس في التتويج بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، كما حمل شارة قيادة الفريق خلال العديد من الإنجازات، ليؤكد مكانته البارزة في تاريخ النادي.

حسام عاشور.. 39 لقبًا

يأتي المصري حسام عاشور في المركز الرابع برصيد 39 لقبًا، بعدما حقق مسيرة مميزة بقميص النادي الأهلي.

وانضم عاشور إلى الفريق الأول بالأهلي عام 2003، واستمر لسنوات طويلة داخل القلعة الحمراء، ساهم خلالها في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.

وتوج لاعب الوسط الدفاعي مع الأهلي بـ39 لقبًا، من بينها 13 بطولة للدوري المصري الممتاز و10 ألقاب في كأس السوبر المصري.

وشارك عاشور مع منتخب مصر في 15 مباراة دولية، قبل أن يختتم مسيرته الكروية عام 2022 عقب تجربته مع نادي الاتحاد.

ويعكس وجود حسام عاشور ضمن قائمة الأكثر تتويجًا حجم الإنجازات التي حققها الأهلي خلال فترة لعبه، في ظل سيطرة الفريق على البطولات المحلية والقارية.

سيرجيو بوسكيتس.. 39 لقبًا

يتساوى الإسباني سيرجيو بوسكيتس مع حسام عاشور برصيد 39 لقبًا، بعدما حقق مسيرة حافلة بالبطولات مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، ثم إنتر ميامي.

وكان برشلونة صاحب النصيب الأكبر من ألقاب بوسكيتس، حيث توج معه بـ32 بطولة، من بينها 9 ألقاب في الدوري الإسباني و3 بطولات في دوري أبطال أوروبا.

وخلال مسيرته مع النادي الكتالوني، أصبح بوسكيتس أحد أبرز لاعبي خط الوسط الدفاعي في جيله، وشارك في حقبة ذهبية حقق خلالها برشلونة العديد من الألقاب المحلية والقارية.

وعلى المستوى الدولي، توج بوسكيتس مع منتخب إسبانيا بكأس العالم 2010، وبطولة أمم أوروبا 2012، ودوري الأمم الأوروبية 2023.

وفي المرحلة الأخيرة من مسيرته، انتقل إلى إنتر ميامي، حيث اجتمع مجددًا بزميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم عن عمر 37 عامًا.

وتبرز هذه الأسماء أهمية الاستمرارية في المنافسة وتحقيق البطولات على مدار سنوات طويلة، وهو ما ساعد ميسي وألفيس وماركينيوس وحسام عاشور وبوسكيتس على تسجيل أسمائهم ضمن قائمة أصحاب أكبر عدد من الألقاب في تاريخ كرة القدم.