تتعاطى مخدرات.. ليلة سقوط صاحبة فيديوهات الرقص بالإسكندرية في قبضة الأمن

أمرت النيابة العامة، بحبس صانعة محتوى، لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي وحيازتها المواد المخدرة بقصد التعاطي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل القبض على المتهمة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى؛ لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء وإظهار مفاتن جسدها بصورة مبتذلة، تتنافى مع القيم المجتمعية.

ليلة سقوط المتهمة

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكورة «لها معلومات جنائية» حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبحوزتها 5 هواتف محمولة، وبفحصها؛ تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، وكمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهتها؛ اعترفت بحيازتها المواد المخدرة بقصد التعاطي، ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، واتُخذت الإجراءات القانونية.