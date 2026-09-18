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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فيديوهاتها السبب.. قصة سقوط صانعة محتوى في قبضة أمن الدقهلية

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو تتضمن رقصها بملابس وُصفت بالخادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

نشر فيديوهات خادشة 

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى بالدقهلية، بعد رصد نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية نشرها مقاطع فيديو تضمنت رقصها بملابس وُصفت بالخادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

تفاصيل ضبط المتهمة

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهمة بنشر تلك المقاطع عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم تحديد هويتها وضبطها أثناء وجودها بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية.


وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها في نشر المقاطع محل الواقعة.

وبمواجهتها، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت الجهات المختصة استكمال التحقيقات

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