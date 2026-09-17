إعلامي يكشف مفاجأة عن مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا

فجر الإعلامي الرياضي عبد الخالق الحرق، مفاجأة عن مباراة الهلال السعودي والغرافة القطري، التي أقيمت على ملعب «المملكة أرينا»، مساء الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، وسط حضور جماهيري حاشد.

مباراة الهلال والغرافة تحقق رقم قياسي في دوري الأبطال

وحقق فريق الهلال السعودي فوزاً مهماً على فريق الغرافة القطري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا في عقر دار الفريق السعودي.

وأكد عبد الخالق، في تصريحات خاصة، أن مباراة فريق الهلال السعودي والغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة شهدت “أكبر عدد من الحضور الجماهيري” من جانب الفريقين “في هذا الدور” من البطولة الآسيوية.

وأشار إلى أن الحضور الجماهيري لمباراة فريق الهلال السعودي والغرافة القطري وصل إلى ما يقرب من 60 ألف مشجع وسط أجواء جماهيرية حماسية من جماهير الزعيم السعودي الذي اقتنص 3 نقاط غالية في مباراة الثلاثاء الماضي.

الهلال يهزم الغرافة بثنائية في دوري أبطال آسيا للنخبة

حقق فريق الهلال السعودي فوزًا مهمًا على حساب الغرافة القطري بنتيجة 2-1، وشهدت المباراة حالة طرد مبكرة، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه سامر فيل لاعب الهلال وإسماعيل بن ناصر لاعب الغرافة في الدقيقة 33.

ونجح الهلال في افتتاح التسجيل خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عن طريق روبن نيفيز من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل الهلال ضغطه بحثًا عن تعزيز تقدمه، وهو ما تحقق في الدقيقة 73 عن طريق الصربي سيرجي سافيتش، الذي أضاف الهدف الثاني لفريقه.

وقلص حسن علاء الدين الفارق لصالح الغرافة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، إلا أن هدفه لم يكن كافيًا لإنقاذ فريقه من الخسارة، لتنتهي المباراة بفوز الهلال 2-1.