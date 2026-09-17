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مؤسسة أبو العينين تشارك في الاحتفال باليوم الوطني الصيني
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مؤسسة أبو العينين تشارك في الاحتفال باليوم الوطني الصيني

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين
عبد الخالق صلاح

شاركت السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي، نيابةً عن النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس الإدارة في حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة الصينية بالقاهرة بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، بدعوة من السفير الصيني لدى مصر لياو ليتشيانج، وبحضور ممثلين عن مؤسسة أبو العينين، في مناسبة تعكس عمق الصداقة بين الشعبين المصري والصيني.

وتضيف مشاركة المؤسسة، بُعدًا مجتمعيًا إلى هذه المناسبة، وتبرز دور مؤسسات العمل الأهلي في التواصل بين الشعوب، بما يفتح المجال لتبادل الخبرات والتعرف على التجارب التنموية والإنسانية.

ويأتي الاحتفال في عام يوافق مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، وهي علاقات اتسعت مجالاتها لتشمل الاقتصاد والتعليم والثقافة والتعاون التنموي، إلى جانب التواصل الشعبي.

وتحمل مشاركة مؤسسة أبو العينين رسالة صداقة وتقدير للشعب الصيني، وتسلط الضوء على الحضور المجتمعي في مسيرة العلاقات بين البلدين، وما يتيحه من فرص للتقارب والتعاون في مجالات التنمية وخدمة الإنسان.

السفير الصيني مصر لياو ليتشيانغ السيدة سمية أبو العينين

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