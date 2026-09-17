انهال عليهن بالسباب.. طالبات جامعيات يناشدن ضبط سائق سيارة أجرة بسوهاج

تداولت إحدى طالبات جامعة سوهاج استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ناشدت خلالها الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة سرعة التدخل والتحقيق في واقعة تعرضت لها برفقة صديقتها من خارج محافظة سوهاج، أثناء استقلالهن إحدى سيارات الأجرة.

وقالت الطالبة في استغاثتها، إن الواقعة بدأت أثناء عودتها من الكلية، حيث استقلت السيارة في طريقها إلى شارع المحطة، وكانت برفقتها صديقتها وهن من خارج المحافظة، طلبتا من السائق التوقف لإنزالهما بالقرب من أحد الشوارع المؤدية إلى المحطة، سواء من ناحية شارع الغياتية أو منحنى الشهيد أو بداية شارع المحطة، حتى تتمكنا من الوصول إلى وجهتهما.

ماذا حدث؟

وأضافت أن السائق طلب منهما النزول في منطقة القيسارية، إلا أن الركاب اعترضوا على ذلك، موضحة أن المكان كان بعيدًا عن وجهتهما، وأن الفتاتين لم تكونا على دراية كافية بمناطق المحافظة، لكونهما قادمتين من خارج سوهاج للتقديم بإحدى الكليات.

وأشارت صاحبة الاستغاثة إلى أن السائق لم يستكمل الطريق المتفق عليه، وقام بتغيير مساره مرورًا بمنطقة مصنع مبارك، وصولًا إلى خلف مدرسة أم المؤمنين، الأمر الذي دفع الفتاتين إلى الاعتراض.

وبحسب رواية الطالبة، فإن السائق عقب ذلك دخل في مشادة، ووجه إليهما ألفاظًا وعبارات مسيئة وخادشة للحياء، الأمر الذي أثار استياء الموجودين داخل السيارة، خاصة مع كون الفتاتين غريبتين عن المحافظة وجاءتا إلى سوهاج بغرض التقديم في الجامعة.

وناشدت الطالبة اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، والأجهزة الأمنية والجهات المختصة، سرعة فحص الواقعة وتحديد هوية السائق وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت صحة الواقعة، مؤكدة أن التعامل مع الطالبات والمواطنين داخل وسائل النقل يجب أن يكون قائمًا على الاحترام والالتزام بالقانون.

كما طالبت بسرعة مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بالمناطق التي مرت بها السيارة، والاستماع إلى أقوال شهود الواقعة، للوقوف على تفاصيل ما حدث واتخاذ ما يلزم قانونًا.