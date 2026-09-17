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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أمن سوهاج يفحص فيديو واقعة مسن نبش مقابر "شطورة"

جانب من الفيديو المتداول
جانب من الفيديو المتداول
سوهاج _ أنغام الجنايني

تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله رجل مسن أثناء نبشه إحدى المقابر بقرية شطورة بدائرة مركز طهطا شمال المحافظة، وسط حالة من الاستغراب بين أهالي القرية، فيما تكثف الأجهزة المختصة جهودها للتحقق من حقيقة الواقعة وتحديد ملابساتها.

ماذا حدث؟

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع، حيث ظهر خلاله الرجل داخل منطقة المقابر، أثناء قيامه بأفعال بدت، وفقًا لما يظهر في المقطع، مرتبطة بنبش إحدى المقابر، الأمر الذي أثار تساؤلات بين الأهالي بشأن أسباب قيامه بذلك.

وفور رصد الفيديو، بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في فحص المقطع والتحقق من مدى صحته، وتحديد مكان تصويره وهوية الشخص الظاهر به، إلى جانب الوقوف على توقيت الواقعة والظروف المحيطة بها.

وتجري الجهات المختصة أعمال الفحص والتحريات اللازمة، من خلال مراجعة ملابسات الواقعة والاستماع إلى أقوال من لديهم معلومات بشأنها، فضلًا عن التحقق مما إذا كان هناك بلاغ رسمي محرر حول الواقعة من عدمه.

وتأتي أعمال الفحص في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل مع المقاطع التي تتضمن وقائع أو أفعالًا قد تستوجب التحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها حال ثبوت صحتها.

ومن جانبهم، طالب عدد من أهالي قرية شطورة بسرعة كشف حقيقة الفيديو وملابساته، خاصة أن المقابر تحظى بحرمة ومكانة خاصة لدى الأهالي، مؤكدين أهمية معرفة حقيقة ما ظهر في المقطع وعدم تداول معلومات غير مؤكدة بشأن الواقعة لحين انتهاء أعمال الفحص والتحريات.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج فحص الفيديو للوقوف على تفاصيل الواقعة كاملة، وتحديد ما إذا كانت الأفعال الظاهرة بالمقطع قد وقعت بالفعل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما ستسفر عنه التحريات والفحوصات.

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