ضبط راكب بمطار سوهاج حاول تهريب أجهزة آيفون بمليون جنيه

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولى برئاسة حسن علي ابوكريشه وطلعت دنقل مديري إدارة جمرك مطار سوهاج من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة طيران شركة الجزيره اشتبه وائل عبدالحميد رئيس قسم التفتيش في حقائب أحد الركاب أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية .

بتمرير الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة مصطفي أحمد أبو الوفا وشريف أحمد مأمورى الفحص تحت إشراف أكرم الروبي مدير إدارة الفحص تم تأكيد الإشتباه .

وتم تشكيل لجنة من ضياء البدري ومني خلف وأمنيه أيمن مأمورى الجمرك وهشام الاحمر رئيس قسم المكافحه وناصر جمال ورمضان بادي رئيس قسم الأمن الجمركي لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 19 هاتف محمول ماركة آيفون 17 بروماكس مخبأه بين طيات ملابسه مغلفة وموزعة علي الحقائب بأماكن يصعب الوصول اليها .

وتم الجرد والتحريز بمعرفة أحمد أبوكريشه قسم التفتيش وحكم حافظ محررة المحضر .

قرر مصطفي عبدالفتاح القائم بأعمال مدير عام جمارك الاقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 4 لسنة 2026.

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة مليون و١٨٠ ألف جنيه .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك وعاطف السيد رئيس الادارة المركزيه لجمارك البحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .