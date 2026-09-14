العرض العالمي الأول لفيلم ورشة للمخرج نديم تابت بمهرجان Beyond Fest

يشهد فيلم التشويق اللبناني ورشة للمخرج نديم تابت عرضه العالمي الأول بمهرجان Beyond Fest بأمريكا ( 23 سبتمبر - 5 أكتوبر) وهو أحد أكبر وأكثر مهرجانات سينما الأطياف والنوع يعرض أفلام الرعب، والكوميديا السوداء، والأفلام التجريبية وغير التقليدية من حول العالم.



تدور قصة الفيلم حول طارق، وهو شاب سوري انشق عن الجيش، يحصل على عمل في موقع للبناء وسط غابة قريبة من إحدى القرى اللبنانية، لكن سرعان ما تتصاعد التوترات بين العمال السوريين وسكان القرية؛ إذ تنبع عدائية السكان من ذكريات مؤلمة مرتبطة بفترة الاحتلال العسكري السوري للبنان في تسعينيات القرن الماضي.

ومع توالي أحداث غريبة وخطيرة تهدد الحياة داخل مبنى قديم يتولى العمال ترميمه، يبدأ طارق في رؤية طيف امرأة غامضة تتردد في أرجاء الغابة، ويساوره الظن بأنها شبح امرأة لبنانية قُتلت على يد جندي سوري إبان فترة الاحتلال.



في تصريحه عن الفيلم يقول نديم "بدأت فكرة "ورشة" تتشكل في ذهني وأنا أسير في غابة بلبنان، حيث شاهدت عمالًا سوريين يشيدون مجمعًا عقاريًا. بعد ذلك بوقت قصير، رأيت لافتة حظر تجول في قرية مجاورة تمنع السوريين من التجول بعد ساعة معينة. شعرت حينها أن هاتين الصورتين تكشفان حقيقة أعمق عن بلدي. ولم أدرك أن هذا الشعور مرتبط بهذا الإحساس الغريب بأن لبنان عالق في دوامة تكرار لا تنتهي، حلقة عنف تبدو بلا نهاية، أصلها عجزه عن مواجهة محرمات الماضي.



وفي "ورشة" المحرم المركزي هو العلاقة المعقدة بين لبنان وسوريا. حافظ هذان البلدان، اللذان كانا كيانًا واحدًا في مطلع القرن العشرين، على علاقة معقدة منذ انفصالهما عام 1920. احتلت سوريا لبنان في تسعينيات القرن الماضي، ولكنه يستضيف الآن مليوني لاجئ سوري. وقد أشعل هذا الوضع الجديد موجة من الأعمال العنصرية ضد السوريين، جاعلاً منهم كبش فداء مثاليًا لتفسير مصائبنا.



إذا اخترتُ الحديث عن هذه العلاقة المعقدة من خلال قصة أشباح، فذلك لأن صورة الشبح تبدو لي استعارة دقيقة لوصف كيف يُطارد الماضي الحاضر في لبنان، مُغرقًا إياه في دوامة لا تنتهي.

يمثل شبح إليز الماضي الذي لا يرغب أحد في رؤيته. ورغم أنها هي من تُسبب الأحداث الغريبة في القصة، إلا أن اللبنانيين والسوريين سيتبادلون اللوم في النهاية، مما يُؤدي إلى تجدد المواجهة بينهما".



بإنتاج لبناني قطري سعودي فرنسي، تلقى الفيلم دعمًا من صندوق البحر الأحمر للأفلام، ومعهد الدوحة للأفلام، وصندوق الفيلم اللبناني، وتمويل سيني جونة، بجانب جوائز فاينل كات بمهرجان فينيسيا، كما شارك الفيلم في سوق فوكس آسيا للمشاريع في أوديني، وسوق فرونتيرز الدولي للإنتاج المشترك في مونتريال، ورابطة القاهرة السينمائية، وقسم الأعمال قيد التنفيذ في كارلوفي فاري.



الفيلم من تأليف وإخراج نديم تابت، شارك في تأليفه أنطوان واكد وجمال بلماحي وإنتاج جورج شقير وإيلي الصعيبي لشركات إنتاج مشترك أبوت برودكشنز وكلانديستينو فيلمز وأندولفي.



الفيلم من بطولة زياد جلاد ومارلين نعمان ومو لطوف وزياد صيبع، مدير التصوير مارك خليفة، مونتاج لويك لاليماند، موسيقى شربل هبر وفادي طبال، وصوت رنا عيد.



نديم تابت مخرج لبناني درس التاريخ والفلسفة والسينما في جامعة السوربون، إلى جانب إخراجه أفلامًا قصيرة عُرضت دوليًا. في عام 2001، شارك في تأسيس مهرجان الفيلم اللبناني، الذي يُقام كل عامين في بيروت، وعمل كمبرمج أفلام في العديد من المهرجانات الأوروبية، مثل مهرجان أوبرهاوزن الدولي للأفلام القصيرة ومهرجان كوتيه كورت بانتان.



في عام 2017، عُرض فيلمه الروائي الأول يوم ببيروت لأول مرة في مهرجان روما السينمائي، وتولت شركة سيلولويد دريمز توزيعه. وأخرج لاحقًا فيلمه الروائي الثاني، ورشة، والآن يحضّر مسلسل بعنوان "فرايا".



كما يُخرج نديم طابت أفلامًا للأزياء ومقاطع فيديو موسيقية لعدد من الفرق الموسيقية من أوروبا والعالم العربي، ويُلقي محاضرات عن السينما في جامعات مختلفة.