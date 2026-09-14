قبل عرضها علي الوثائقية.. تعرف على تفاصيل "قرى مصرية"

يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الموسم الأول من السلسلة الوثائقية "قرى مصرية"، وعرضه على قناة "الوثائقية" قريبًا.

تأخذ السلسلة المشاهد في رحلة بين عدد من القرى المصرية في عدة محافظات بأرجاء مصر، وتفتح نافذة على تفاصيل الحياة فيها، راصدةً جانبًا من تاريخها، إضافة إلى واقعها المعاصر، وما تحتفظ به من ملامح وخصوصية حتى اليوم، مسلطةً الضوء على طبيعة كل قرية مصرية، وما يميزها عن غيرها، سواء بزراعة محصول بعينه، أو حرفة توارثها أهلها، أو منتج ارتبط باسمها، أو تقليد ظل حاضرًا في وجدان سكانها عبر العقود، حيث تقترب الكاميرا من تفاصيل الحياة اليومية؛ لتوثق قصص الناس الذين يحملون ذاكرة المكان، ويحافظون على موروثه.

وتكشف السلسلة الوثائقية عبر حلقاتها من داخل كل قرية، كيف استطاعت هذه القرى المصرية أن تحافظ على هويتها، وأن تمنح تراثها فرصة للاستمرار في عالم سريع التغير، وذلك من خلال شهادات أبناء القرى، والمزارعين، والحرفيين، إلى جانب عدد من الباحثين والمتخصصين.

وتأتي هذه السلسلة الوثائقية في إطار حرص "الوثائقية" على إبراز تنوع القرى المصرية، وثرائها الاجتماعي والثقافي، وتفوقها في كثير من المجالات والحرف.

