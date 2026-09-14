قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 11 شخصاً بالاختناق بعد تسرب غاز الأمونيا في ميناء العقبة بالأردن
الدولار الآن.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين
8 ملفات مهمة.. رسائل عاجلة من الحكومة للمحافظين| تعرف عليها
أبرزها أسعار السلع والتشجير وشكاوى المواطنين.. الحكومة توجه رسائل عاجلة للمحافظين
يقترب من 52 جنيها.. قفزة في سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم
20 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر.. خبير اقتصادي يحذر من الهوس العقاري
وزير الطاقة السعودي: برنامجنا النووي "سلمي" وليس في أعماق الجبال والمخابئ
صانعة محتوى تثير الجدل بتوجيه لفظ مسيء إلى الدمايطة.. ما القصة؟
وزير العمل الأردني لـ(أ ش أ): مصر قدمت كل التسهيلات لإنجاح مؤتمر العمل العربي
رئيس الوزراء للمحافظين: توسعوا في إقامة المعارض والأسواق والتزموا بحظر قطع الأشجار
قبل عرضها علي الوثائقية.. تعرف على تفاصيل "قرى مصرية"
ضبط سيدة تعدت بالضرب على طفل من ذوى الهمم في المنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبل عرضها علي الوثائقية.. تعرف على تفاصيل "قرى مصرية"

قري مصرية
قري مصرية
أحمد البهى

يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الموسم الأول من السلسلة الوثائقية "قرى مصرية"، وعرضه على قناة "الوثائقية" قريبًا.

 تأخذ السلسلة المشاهد في رحلة بين عدد من القرى المصرية في عدة محافظات بأرجاء مصر، وتفتح نافذة على تفاصيل الحياة فيها، راصدةً جانبًا من تاريخها، إضافة إلى واقعها المعاصر، وما تحتفظ به من ملامح وخصوصية حتى اليوم، مسلطةً الضوء على طبيعة كل قرية مصرية، وما يميزها عن غيرها، سواء بزراعة محصول بعينه، أو حرفة توارثها أهلها، أو منتج ارتبط باسمها، أو تقليد ظل حاضرًا في وجدان سكانها عبر العقود، حيث تقترب الكاميرا من تفاصيل الحياة اليومية؛ لتوثق قصص الناس الذين يحملون ذاكرة المكان، ويحافظون على موروثه.

وتكشف السلسلة الوثائقية عبر حلقاتها من داخل كل قرية، كيف استطاعت هذه القرى المصرية أن تحافظ على هويتها، وأن تمنح تراثها فرصة للاستمرار في عالم سريع التغير، وذلك من خلال شهادات أبناء القرى، والمزارعين، والحرفيين، إلى جانب عدد من الباحثين والمتخصصين.

 وتأتي هذه السلسلة الوثائقية في إطار حرص "الوثائقية" على إبراز تنوع القرى المصرية، وثرائها الاجتماعي والثقافي، وتفوقها في كثير من المجالات والحرف.
 

قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرى مصرية الوثائقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

واتساب

5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة

عمرو

حققت التارجت يا صاحبي.. رسالة عمرو عمارة بعد المؤبد في قضية شريحة المحمول: كنت موتني أحسن

أم بعد واقعة تحرش مروعة في المستقبل

«بناتي عاشوا لحظات رعب».. استغاثة أم بعد واقعة تحـ.رش مروعة

ترشيحاتنا

منصة الحضور

100 عالم من 50 دولة في ملتقى الفكر الإسلامي الدولي التاسع بالقاهرة

عقد الزواج

هل يجوز للمرأة أن تكون ولية نفسها في عقد الزواج؟.. أمينة الفتوى تجيب

دار الإفتاء

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي «إذا صليتم عليَّ فأحسنوا الصلاة»

بالصور

كله فوايد للجسم.. ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟

ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟
ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟
ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟

البسطرمة الكدابة.. طريقة تصنيع البسطرمة باللحمة المفرومة

طريقة تصنيع البسطرمة باللحمة المفرومة
طريقة تصنيع البسطرمة باللحمة المفرومة
طريقة تصنيع البسطرمة باللحمة المفرومة

رامي صبري يشعل حفل استقبال الطلاب بإحدى الجامعات في بداية العام الجديد

رامي صبري
رامي صبري
رامي صبري

أول ظهور لمصطفى خاطر بعد خروجه من المستشفى.. شاهد

مصطفي خاطر
مصطفي خاطر
مصطفي خاطر

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد