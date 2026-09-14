من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشهدًا إنسانيًا لعاملة نظافة ظهرت أثناء تأدية عملها في شوارع التجمع، وهي تحمل طفلًا فوق ظهرها تحت أشعة الشمس.

الأم تحمل طفلها أثناء العمل

وبحسب المتداول، عُرفت السيدة باسم «أم فارس»، وتبين أن الطفل الذي تحمله يبلغ من العمر 6 سنوات ويعاني من مرض يحتاج معه إلى رعاية والدته ووجودها بجانبه.

ظروف صعبة أجبرتها على اصطحابه

وأظهرت اللقطات الأم وهي تواصل أداء مهام عملها، رغم اضطرارها إلى اصطحاب نجلها معها، في ظل ظروفها التي لم تسمح لها بالتغيب عن العمل لرعايته.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن تعاطفهم مع الأم، واعتبروا المشهد انعكاسًا للظروف الصعبة التي تواجهها بعض الأسر



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