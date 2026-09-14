فقدنا أبانا فألقينا عليك همومنا.. رسالة مؤثرة من باحث لشقيقه في مناقشة الماجستير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا للغاية يوثق لحظة قيام باحث بتوجيه رسالة شكر وعرفان مؤثرة إلى أخيه الأكبر خلال جلسة مناقشة رسالة الماجستير.

جاءت الرسالة مستشهدة بالآية الكريمة «سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ»، حيث عبّر المتحدث عن الامتنان لشقيقه الأكبر الذي تحمل المسؤولية كاملة بعد رحيل والدهما .

تضمنت الرسالة جملة هزت مشاعر الحاضرين والمشاهدين وهي: «فقدنا أبانا فألقينا عليك همومنا»، في إشارة إلى الدور العظيم الذي لعبه الأخ الأكبر كالسند والبديل للأب الراحل، وتحمله أعباء الأسرة والوقوف بجانب شقيقه حتى يصل إلى هذه الدرجة العلمية المرموقة.

ولاقى مقطع الفيديو تفاعل واسع من رواد منصات التواصل الاجتماعي وأبدوا تأثرهم وتعاطفهم الشديد بهذا الموقف الإنساني، معتبرين إياه تجسيداً حقيقياً لمعنى الأخوة الصادقة وصلة الرحم، وأشادوا بنبل الأخ الأكبر وبوفاء واعتراف الباحث بفضل شقيقه أمام لجنة المناقشة والحضور.