مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين المعنيين، وذلك وفقا لما أفادت القناة الأولى.

ويتناول الاجتماع متابعة عدد من الملفات والموضوعات المرتبطة بعمل المحافظات، إلى جانب الوقوف على مستجدات تنفيذ خطط التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما يستعرض الاجتماع جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في التعامل مع الملفات ذات الأولوية، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات والخطط الجارية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي اجتماع مجلس المحافظين في إطار المتابعة المستمرة لأداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، والعمل على سرعة التعامل مع التحديات والمشكلات التي تواجه المواطنين، ودعم جهود التنمية وتحسين جودة الخدمات.