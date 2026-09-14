محافظ الدقهلية: إضافة 5 أتوبيسات جديدة لمنظومة مواصلات المنصورة "ATIC"

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه استجابه الى رغبة أهالي الدقهلية ، تقرر زيادة أعداد سيارات منظومة النقل الحديثة "ATIC" مواصلات المنصورة.

وذلك لما تبين من خلال تجربتها على مدار الفترة الماضية، ونتيجة ما استشعره المواطنون من تميز تلك الوسيلة، واحترامها لآدمية المواطنين، وتقديمها خدمة متميزة تتلاءم مع سعر تعريفة الركوب.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم اليوم إضافة 5 أتوبيسات جديدة، وسيتم إضافة خمسة أتوبيسات أخرى مع بداية الأسبوع القادم، لتستوعب الزيادة الفعلية الصباحية للعام الدراسي الجديد، مع تعهد الشركة بزيادة عدد وحداتها إلى 50 سيارة "أتوبيس" لتغطية مدينة المنصورة الكبرى خلال الفترة الصباحية.

ووجه المحافظ بدراسة تشغيل خطوط جديدة من أتوبيسات الخدمة المتميزة بين مراكز ومدن المحافظة لتخفيف التكدس وتقليل فترات الانتظار المواطنين خاصة الفترة الصباحية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التأكيد على مسئولي الشركة بالالتزام بأخذ أسباب نجاح هذه الوسيلة الحضارية، من عدم تحميل أزيد من عدد المقاعد المقررة، وتشغيل كاميرات المراقبة، والالتزام بخطوط السير المحددة، واحترام كامل لكافة مستخدمي تلك السيارات، والحفاظ على نظافتها بصفة مستمرة، وعدم ارتكاب أي مخالفات.

وتهيب المحافظة بكل أبناء الدقهلية الإبلاغ الفوري عن أي شكوى من خلال القنوات الرسمية، للتعامل الفوري معها.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد حواس مدير عام مكتب المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان والمشرف على المواقف، والمحاسب أحمد البنداري مدير تشغيل النقل الجماعي، محمد جمعة مدير تشغيل الشركة بالدقهلية .