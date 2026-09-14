قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلتزام وانضباط ونسب حضور مرتفعة|40 صورة ترصد انتظام الدراسة في المدارس اليوم
التموين: تخفيضات تصل لـ20% على السلع ونواجه السوق الموازية بالرقابة الرقمية
الإفتاء: الإدمان قضية وطنية ودينية وطبية تتطلب تكامل الجهود للوقاية والعلاج
رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة بالفيوم نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات
موجة غضب في إسرائيل.. رئيس أركان جيش الاحتلال يعقد اجتماعا للرد على فيلم نازا
مرصد الأزهر يحذر: التنظيمات الإرهابية تستغل الألعاب والذكاء الاصطناعي لاستقطاب الشباب
التعليم العالي: انتهاء تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة اليوم في الثالثة ظهراً
مدبولي يبحث مع المحافظين ملفات الخدمات وضبط الأسعار والمشروعات القومية
"جنوب الدلتا" و"المصرية لنقل الكهرباء" تضعان خارطة طريق استباقية لتأمين صيف 2027
مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين
خطأ في قيد الميلاد أو الوفاة؟.. القانون يحدد حالات التصحيح وشروطه
تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التموين: تخفيضات تصل لـ20% على السلع ونواجه السوق الموازية بالرقابة الرقمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن التحرك الحكومي العاجل لضبط الأسواق يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأوضح تامر صلاح مختار، خلال مداخلة بصباح الخير يا مصر، أن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية تستهدف التوسع من 12 سلعة حاليًا إلى 30 سلعة أساسية بنهاية سبتمبر الجاري، على أن تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر حتى مارس المقبل.

وأشار إلى أن نسب التخفيض تصل إلى 20% مقارنة بمثيلاتها في السوق الحرة، لافتًا إلى طرح كيلو السكر والأرز بسعر 25 جنيهًا، وعبوة المكرونة وزن 350 جرامًا بنحو 9 جنيهات، إلى جانب تخفيضات مماثلة على الزيوت والدقيق والأجبان داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وشدد وكيل وزارة التموين على أن الوزارة تتابع بصورة لحظية وميدانية معدلات الضخ اليومي للسلع في 284 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية بجميع المحافظات، من خلال نظام إلكتروني مميكن، لضمان عدم تسريب السلع المخفضة إلى السوق الموازية.

وأوضح أن الوزارة تعتمد على آليات تكنولوجية للرقابة، من بينها «كارت المفتش» وتطبيق «رادار الأسعار»، لرصد حركة تداول السلع ومراجعة فواتير المحال وتجار التجزئة، والتعامل مع أي زيادات سعرية غير مبررة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على زيادة المعروض من السلع والتوسع في المنافذ الثابتة، بواقع منفذ على الأقل داخل كل مركز وحي، إلى جانب التنسيق مع السلاسل التجارية الكبرى، والتوسع في إقامة «أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، فضلًا عن تسيير السيارات المتنقلة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في تقليص الحلقات الوسيطة وربط المنتجين بالمستهلكين بشكل مباشر، بما يساعد على توفير السلع بأسعار مناسبة.

وأشار تامر صلاح مختار إلى استمرار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحديث قواعد بيانات الأسر المستفيدة من مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة مستحقي برنامج «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة وأصحاب البطاقات التموينية، لضمان وصول السلع المخفضة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

التموين السلع اسعار مخفضة في التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

أسعار الطماطم

انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

حسام عبدالمجيد

وكيل حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

الزمالك

لجنة الحكام: ركلتا جزاء غير محتسبتين في مباراة الزمالك وأبو قير

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

ترشيحاتنا

أحمد حلمي

تكريم أحمد حلمي وياسر جلال وشريف منير بمهرجان ظفار للمسرح

لوسي

لوسي تكشف آخر تطورات تصوير فيلمها الأسير.. خاص

في ذكرى الرحيل ..حسين الشربيني مسيرة فنية صنعتها البساطة والموهبة

في ذكرى الرحيل ..حسين الشربيني مسيرة فنية صنعتها البساطة والموهبة

بالصور

أمينة خليل تخطف الأنظار رفقة زوجها

امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها
امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها
امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها

هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور

هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

سارة سلامة تثير الجدل في آخر أيام الصيف

سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية
سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية
سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية

شلل الوجه النصفي.. أعراض التهاب العصب السابع قبل حدوثه

اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد