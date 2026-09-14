في اليوم العالمي للقانون.. مذيعة صباح الخير يا مصر: القانون لا يقتصر فقط على مواجهة الجريمة

رصدت القناة الأولى، اليوم العالمي للقانون، الذي يسلط الضوء على أهمية القانون ودوره في تنظيم حياة المجتمعات وحماية الحقوق وتحقيق العدالة.

وقالت أميرة العقدة مذيعة قناة الأولي،خلال حديثها عن اليوم العالمي للقانون، إن أهمية القانون لا تقتصر فقط على مواجهة الجريمة والتعامل مع المخالفات، وإنما يمتد دوره إلى مختلف جوانب الحياة اليومية.

وأضافت أميرة العقدة: «القانون مش مهم في حياتنا عشان بس مواجهة الجريمة.. لكن كمان لحفظ الحقوق وتحقيق العدالة».

وأوضحت أن الالتزام بالقانون يمثل أحد الأسس الرئيسية لتحقيق الاستقرار داخل المجتمع، من خلال وضع القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات، وتضمن حصول كل شخص على حقوقه وفقًا للقانون.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للقانون للتأكيد على أهمية الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، ومعرفة الحقوق والواجبات، بما يسهم في تعزيز احترام القانون وترسيخ مبادئ العدالة.