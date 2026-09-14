تكريم أحمد حلمي وياسر جلال وشريف منير بمهرجان ظفار للمسرح

أعلن مهرجان ظفار للمسرح في دورته الثانية عن تكريم عدد من الفنانين المصريين في دورته الثانية، والمقرر انطلاقها مساء اليوم.

ومن بين الفنانين المصريين المكرمين، أحمد حلمي، ياسر جلال، شريف منير.

ومن ناحية آخري يستعد العرض المسرحي «متولي وشفيقة»، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة الفنان سامح بسيوني، لتمثيل مصر ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح، بمحافظة ظفار في سلطنة عُمان، والمقرر انطلاقها في 14 سبتمبر 2026، بمشاركة نخبة من العروض العربية والعالمية.

وتأتي مشاركة العرض في المهرجان الدولي عقب تتويجه بجائزة أفضل عرض مسرحي في الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، إلى جانب حصوله على عدد من الجوائز، حيث فاز المخرج أمير اليماني بجائزة أفضل مخرج مناصفة، وحصل أحمد مانو على جائزة أفضل أداء حركي، فيما نال محمد سعد جائزة أفضل ديكور.

وتعكس المشاركة الدولية لـ«متولي وشفيقة» ما حققه العرض من نجاح وتميز، كما تؤكد حضور المسرح المصري وقدرته على المنافسة في المحافل المسرحية العربية والدولية، وتعزز فرص التبادل الثقافي والفني بين مصر ومختلف الدول.

العرض المسرحي «متولي وشفيقة» من بطولة محمد فريد، ويسرا المنسي، ومنة اليماني، ودالا حربي، وأحمد عودة، وتقى طارق، وإسلام مصطفى، وصلاح السيسي، وأحمد راضي، وعبد الله شوقي، وجوزيف مجدي، من تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج أمير اليماني، بمساعدة مصطفى الحلواني، ويوسف اليماني، وأحمد سعيد في الإخراج، والمخرج المنفذ محمد إبراهيم، والدعاية يوسف صقر، وتصميم الإضاءة إبراهيم الفرن، وتأليف الموسيقى أحمد نبيل، وتنفيذ الأزياء والديكور هبة عبد الحميد، وتصميم الأزياء غادة شلبي، وتصميم الديكور محمد سعد، وإهداء الاستعراضات أحمد مانو، والمكياج وفاء مدبولي.