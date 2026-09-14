ذكرى رحيل صاحب "الضحكة الذهبية" الفنان حسن فايق

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان حسن فايق، أحد أبرز نجوم الكوميديا في تاريخ السينما المصرية، والذي ارتبط اسمه بالبسمة الصادقة والضحكة المميزة التي ظلت محفورة في ذاكرة أجيال متعاقبة من عشاق الفن.

وُلد حسن فايق محمد الخولي في 7 يناير عام 1898 بمحافظة الإسكندرية، وبدأ مشواره الفني في سن مبكرة، وذلك عقب وفاة والده الذي كان يرفض عمله في مجال الفن. وانضم حسن فايق إلى إحدى فرق الهواة وهو في السادسة عشرة من عمره، ليخطو بذلك أولى خطواته في عالم التمثيل.

وفي عام 1914، بدأ مسيرته الفنية الاحترافية من خلال انضمامه إلى فرقة "روز اليوسف"، وشارك معها في ذلك الوقت في مسرحية "فرّان البندقية".

ولاحقًا، انضم إلى فرقة عزيز عيد، واستمر في العمل معها حتى عام 1917، قبل أن يتخذ خطوة جديدة في مسيرته الفنية بتأسيس فرقة مسرحية خاصة به، وشارك الفنان يوسف وهبي في تأسيسها. وافتتح حسن فايق فرقته بعرض مسرحي من تأليفه حمل عنوان "ملكة الجمال" عام 1919.

وخلال مسيرته المسرحية، عمل حسن فايق مع عدد من الفرق الفنية البارزة، من بينها فرق رمسيس، وجورج أبيض، ونجيب الريحاني، وإسماعيل يس، إلى جانب فرقة التليفزيون المسرحية.

وفي عام 1919، بدأ حسن فايق أيضًا تقديم المونولوجات التي كان يؤلفها ويلقيها بنفسه، وتميزت هذه المونولوجات بالطابع الساخر والاجتماعي، كما لم يقتصر إبداعه فيها على تقديم أعماله الخاصة، إذ قام كذلك بكتابة وتلحين مونولوجات لفنانين آخرين.

أما في مجال السينما، فقد بدأ حسن فايق مشواره عام 1932 من خلال فيلم "أولاد الذوات"، لتتوالى بعد ذلك مشاركاته وأعماله السينمائية، ومن بينها فيلم "عنتر أفندي".

ومع مرور السنوات، أصبح حسن فايق واحدًا من أبرز نجوم الشاشة، وشارك في أكثر من 160 فيلمًا، من أشهرها: " عريس الهنا"، "لعبة الست"، "أبو حلموس"، "العيش والملح"، "قمر 14"، "نشالة هانم"، "حسن ومرقص وكوهين"، "إسماعيل ياسين في جنينة الحيوان"، "سكر هانم"، "خطيب ماما"، "الزوجة 13"، "ليلة الدخلة"، "شارع الحب".

وكون الفنان حسن فايق مع النجم إسماعيل ياسين ثنائيًا فنيًا محبوبًا، وشاركا معًا في العديد من الأفلام الكوميدية التي نجحت في حفر أسمائهما وأعمالهما في ذاكرة الجمهور.

ولم يقتصر حضور حسن فايق الفني على السينما، إذ عرفه الجمهور أيضًا من خلال أدواره الكوميدية على خشبة المسرح، خاصة في الأدوار المساعدة التي أضفى عليها طابعًا خاصًا من خفة الظل والحضور المميز. ومن أشهر مسرحياته "حكم قراقوش"، "الدنيا لما تضحك"، "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، "إلا خمسة".

وعلى الصعيد الشخصي، تزوج الفنان حسن فايق مرتين في حياته. كانت الزيجة الأولى من السيدة نعيمة صالح، وأنجب منها ابنتين، وظلت زوجته حتى وافتها المنية. وبعد وفاتها، قرر الزواج للمرة الثانية من السيدة حورية صبور، وكان عمره آنذاك 62 عامًا، بينما كانت تبلغ من العمر 30 عامًا.

وفي سنواته الأخيرة، تعرض حسن فايق للإصابة بجلطة دماغية أدت إلى إصابته بالشلل، الأمر الذي اضطره إلى اعتزال التمثيل والابتعاد عن الساحة الفنية. وظل يعاني من المرض لعدة سنوات.

ورحل حسن فايق عن عالمنا في 14 سبتمبر عام 1980، عن عمر ناهز 82 عامًا ، لكن إرثه الفني ظل حاضرًا في تاريخ الكوميديا المصرية، وبقيت ضحكته المميزة وأدواره وأعماله شاهدًا على مسيرة فنان استطاع أن يرسم البسمة على وجوه أجيال من الجمهور، وأن يحتفظ لنفسه بمكانة بارزة بين رموز الفن والكوميديا في مصر.