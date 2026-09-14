الزمالك يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الدوري

يستأنف الزمالك تدريباته اليوم الاثنين استعدادًا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

وحصل الزمالك أمس على راحة بعد الفوز على الميناء الجيبوتي بنتيجة 4-0 في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق الزمالك إلى الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على إيه إس بورت الجيبوتي برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي في إياب الدور التمهيدي الأول للبطولة، بعدما سبق وفاز الأبيض بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب، ليتأهل أبناء ميت عقبة لمواجهة الجيش الرواندي في الدور التالي.

مباراة الزمالك القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراته القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، عندما يحل ضيفًا على غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، وذلك بعد تأهل الفريق الأبيض إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة يوم الأربعاء المقبل، الموافق 16 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.