جمال عبد الحميد عن سبب رفض العمل في الزمالك: كفاية عمل تطوعي.. عايز فلوس

كشف جمال عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، سبب رفضه العمل داخل القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه سبق له العمل في النادي بشكل تطوعي في 3 مناسبات دون الحصول على مقابل مادي.

وقال جمال عبد الحميد، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «سبب رفضي العمل في الزمالك؟ اشتغلت متطوع 3 مرات في الزمالك قبل كده بدون مقابل مادي، بس خلاص بقى عايز اشتغل وآخد فلوس».

وأوضح نجم الزمالك السابق أنه قدم خدماته للنادي في أكثر من مناسبة دون الحصول على مقابل، مؤكدًا رغبته في أن يكون عمله داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة بمقابل مادي.

وكان نادي الزمالك قد حجز مقعده في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره إيه إس بورت بطل جيبوتي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، ضمن إياب الدور التمهيدي الأول للبطولة.

وسجل رباعية الزمالك كل من عبد الله السعيد، الذي أحرز «هاتريك» في الدقائق 7 و8 و18، بينما أضاف ناصر منسي الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وبهذه النتيجة، تأهل الزمالك إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، بعدما حسم مجموع مباراتي الذهاب والإياب لصالحه بنتيجة 6-1، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1.

ويواصل الزمالك مشواره في البطولة القارية، بعدما نجح في تجاوز عقبة إيه إس بورت، وسط تطلعات لمواصلة المنافسة والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في دوري أبطال أفريقيا.