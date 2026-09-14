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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الخريف على الأبواب.. موعد انتهاء الصيف وبداية ونهاية فصل الخريف 2026 في مصر

الخريف على الأبواب.. موعد انتهاء الصيف وبداية ونهاية فصل الخريف 2026 في مصر
الخريف على الأبواب.. موعد انتهاء الصيف وبداية ونهاية فصل الخريف 2026 في مصر
ولاء عادل

تستعد مصر لاستقبال فصل الخريف 2026 خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع اقتراب نهاية فصل الصيف، لتبدأ مرحلة انتقالية تتغير خلالها درجات الحرارة وحالة الطقس تدريجيًا، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ووفقًا للحسابات الفلكية، يكون الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 هو آخر أيام فصل الصيف، بينما يحل الاعتدال الخريفي يوم الأربعاء 23 سبتمبر، إيذانًا ببدء فصل الخريف، الذي يستمر لنحو 89 يومًا و20 ساعة، قبل أن ينتهي يوم الاثنين 21 ديسمبر 2026 مع بداية فصل الشتاء.

موعد بداية ونهاية خريف 2026 في مصر

يبدأ فصل الخريف رسميًا من الناحية الفلكية يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، ويستمر حتى الاثنين 21 ديسمبر من العام نفسه، ليعقبه فصل الشتاء.

ويعني ذلك أن دخول الخريف لا يرتبط بحدوث تغير فوري في درجات الحرارة، إذ قد تظل الأجواء دافئة خلال ساعات النهار في بداية الفصل، بينما تظهر مؤشرات التغير بصورة أوضح خلال الليل وفي الساعات الأولى من الصباح.

ماذا يحدث لدرجات الحرارة مع بداية الخريف؟

تشهد درجات الحرارة انخفاضًا تدريجيًا مع تقدم أيام الخريف، بعد انتهاء أشهر الصيف، إلا أن هذا الانخفاض لا يكون بالضرورة متواصلًا، إذ قد تتعرض البلاد لفترات ترتفع خلالها درجات الحرارة من جديد نتيجة طبيعة الكتل الهوائية المؤثرة.

ومع مرور الوقت، تصبح الأجواء أكثر اعتدالًا خلال النهار، بينما تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض بصورة أكبر ليلًا وفي الصباح الباكر.

تغيرات في أنظمة الطقس والضغط الجوي

يشهد فصل الخريف تحولًا تدريجيًا في الأنظمة الجوية المؤثرة على مصر، مع تغير مواقع وأنماط مراكز الضغط الجوي مقارنة بفصل الصيف.

ويقل تدريجيًا تأثير المرتفع الجوي شبه المداري، بينما تزداد فرص تأثر البلاد ببعض المنخفضات الجوية القادمة من مناطق غرب البحر المتوسط، إلى جانب احتمالية امتداد منخفض البحر الأحمر شمالًا خلال بعض الحالات الجوية.

وتؤدي هذه التغيرات إلى اختلاف طبيعة الطقس من فترة لأخرى، بحسب موقع المنخفضات والكتل الهوائية المصاحبة لها.

فرص الأمطار والعواصف الرعدية خلال الخريف

يُعد الخريف من الفصول التي قد تشهد حالات من عدم الاستقرار الجوي، خاصة مع توافر ظروف تساعد على تكوّن السحب الركامية.

وقد تتسبب بعض الحالات الجوية في سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد، بينما قد تصبح الأمطار غزيرة ورعدية في بعض المناطق وفقًا لقوة الحالة الجوية.

وتبرز فرص هذه الظواهر بشكل خاص على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وبعض المناطق الساحلية، مع اختلاف نطاق التأثير من حالة جوية إلى أخرى.

نشاط الرياح خلال فصل الخريف

قد تشهد البلاد أيضًا نشاطًا للرياح على فترات متباعدة خلال الخريف، بالتزامن مع مرور المنخفضات الجوية أو حدوث تغيرات في توزيع الضغط الجوي.

ويؤثر نشاط الرياح على الإحساس بدرجات الحرارة، كما قد يصاحب بعض حالات عدم الاستقرار الجوي، لتصبح الأجواء أكثر تقلبًا خلال فترات محددة من الفصل.

خريطة الأجواء المتوقعة خلال خريف 2026

وبشكل عام، يمثل الخريف مرحلة انتقالية بين حرارة الصيف وبرودة الشتاء، لذلك تتسم أجواؤه بالتدرج والتغير المستمر.

وتبدأ درجات الحرارة في التراجع تدريجيًا مع مرور أيام الفصل، بينما تصبح الأجواء أكثر اعتدالًا خلال النهار وأبرد نسبيًا في ساعات الليل والصباح.

كما تظل فرص التقلبات الجوية قائمة خلال بعض فترات الخريف، مع احتمالية سقوط الأمطار ونشاط الرياح وتكوّن السحب الركامية، خاصة في المناطق التي تتأثر بالحالات الجوية غير المستقرة.

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