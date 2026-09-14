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آخر إجازة رسمية في 2026.. متى يحصل الموظفون على العطلة المقبلة؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

آخر إجازة رسمية في 2026.. متى يحصل الموظفون على العطلة المقبلة؟

آخر إجازة رسمية في 2026.. متى يحصل الموظفون على العطلة المقبلة؟
آخر إجازة رسمية في 2026.. متى يحصل الموظفون على العطلة المقبلة؟
ولاء عادل

لم يتبق أمام الموظفين في مصر سوى إجازة رسمية واحدة قبل انتهاء عام 2026، وذلك بعد انتهاء عطلة المولد النبوي الشريف التي جاءت في نهاية شهر أغسطس الماضي، لتتجه الأنظار حاليًا إلى موعد عطلة السادس من أكتوبر، وهي آخر إجازة مدرجة في جدول العطلات الرسمية لهذا العام.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026

وتأتي عطلة السادس من أكتوبر احتفالًا بعيد القوات المسلحة وذكرى نصر أكتوبر، ومن المقرر أن توافق يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، لتكون بذلك آخر إجازة رسمية يحصل عليها العاملون خلال العام الجاري.

وتحظى هذه المناسبة بأهمية خاصة لدى المصريين، إذ ترتبط بذكرى نصر أكتوبر 1973، وتوافق الاحتفالات بها يوم السادس من أكتوبر من كل عام.

آخر إجازة رسمية في جدول 2026

ويأتي موعد إجازة 6 أكتوبر بعد عطلة المولد النبوي الشريف، التي كانت آخر إجازة رسمية حصل عليها العاملون قبل عطلة عيد القوات المسلحة. وقد جرى ترحيل إجازة المولد النبوي من الثلاثاء 25 أغسطس إلى الخميس 27 أغسطس 2026.

وبذلك، فإن إجازة أكتوبر تمثل المحطة الأخيرة في جدول العطلات الرسمية لعام 2026، وبعد انتهائها لا توجد إجازات رسمية أخرى مقررة ضمن أجندة العام الجاري.

تفاصيل إجازة المولد النبوي الشريف

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بمنح العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس 27 أغسطس 2026، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وجاء القرار بترحيل الإجازة إلى الخميس بدلًا من موعدها الأصلي يوم الثلاثاء 25 أغسطس، الذي وافق 12 ربيع الأول لعام 1448 هجريًا.

متى تبدأ الإجازات الرسمية لعام 2027؟

ومع انتهاء عطلة السادس من أكتوبر، يكون جدول الإجازات الرسمية لعام 2026 قد اكتمل، لتنتقل العطلات التالية إلى أجندة عام 2027، وفقًا لما يصدر من قرارات رسمية بشأن مواعيدها.

ويظل موعد الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 هو التاريخ المنتظر للموظفين باعتباره آخر إجازة رسمية في العام، بالتزامن مع الاحتفال بعيد القوات المسلحة وذكرى نصر أكتوبر.

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