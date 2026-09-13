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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

آلام القدم.. طريقة بسيطة لتخفيف الألم في المنزل

آلام القدم.. طريقة بسيطة لتخفيف الألم في المنزل
آلام القدم.. طريقة بسيطة لتخفيف الألم في المنزل
ولاء عادل

يعاني كثيرون من ألم وإجهاد القدمين بعد ساعات طويلة من الوقوف أو المشي، خاصة مع تكرار الضغط على عضلات ومفاصل القدم طوال اليوم، ومع البحث عن طرق بسيطة لتخفيف هذا الشعور في المنزل، ظهرت حيلة تعتمد على استخدام زجاجة مياه مجمدة وتمريرها أسفل القدم.

وتجمع هذه الطريقة بين تأثير البرودة والتدليك الخفيف، وقد تساعد على تخفيف الشعور بالألم والإجهاد بصورة مؤقتة، دون الحاجة إلى أدوات أو أجهزة خاصة.

كيف تعمل الزجاجة المتجمدة؟

بحسب صحيفة "كرونيستا" تعتمد الفكرة على وضع زجاجة مياه صغيرة أو متوسطة في الفريزر حتى تتجمد، ثم تمرير باطن القدم فوقها بحركات ذهاب وإياب.

وتوفر الزجاجة الباردة تأثيرًا موضعيًا للبرودة، بينما تعمل حركة القدم فوق سطحها كنوع من التدليك الخفيف لمنطقة باطن القدم، وهو ما قد يساعد على تقليل الإحساس بالتعب والشد بعد الوقوف أو المشي لفترات طويلة.

ولا يعني ذلك أن هذه الطريقة تعالج السبب الأساسي لألم القدم، لكنها قد تكون وسيلة منزلية لتخفيف بعض الأعراض البسيطة والمؤقتة.

هل تفيد في التهاب اللفافة الأخمصية؟

تُستخدم هذه الطريقة بشكل شائع ضمن وسائل الرعاية المنزلية التي قد تساعد في تخفيف أعراض التهاب اللفافة الأخمصية، وهي حالة تسبب ألمًا في باطن القدم، وغالبًا ما يتركز الألم بالقرب من الكعب.

واللفافة الأخمصية عبارة عن نسيج يمتد أسفل القدم من عظمة الكعب باتجاه الأصابع، وقد تتعرض للإجهاد نتيجة الضغط المتكرر على القدم.

ومن العلامات الشائعة لالتهاب اللفافة الأخمصية الشعور بألم واضح عند الخطوات الأولى بعد الاستيقاظ من النوم، أو بعد الجلوس لفترة طويلة ثم العودة إلى الحركة.

ويمكن أن يساعد التبريد والتدليك الخفيف في تهدئة الألم لدى بعض الأشخاص، لكنهما لا يمثلان علاجًا نهائيًا للحالة، خاصة إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة.

طريقة استخدام الزجاجة المتجمدة

لاستخدام هذه الطريقة، يمكن اتباع خطوات بسيطة:

تُملأ زجاجة مياه صغيرة أو متوسطة بالماء، ثم توضع في الفريزر حتى تتجمد.

بعد ذلك توضع الزجاجة على أرضية ثابتة، ويُمرر باطن القدم فوقها ببطء من منطقة الكعب إلى مقدمة القدم ثم العودة مرة أخرى.

ويُفضل استخدام ضغط معتدل أثناء الحركة، بحيث يكون التدليك مريحًا دون التسبب في ألم شديد.

ويمكن تجربة الجلسة لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق، مع التوقف إذا ظهر ألم غير معتاد أو شعور شديد بالخدر.

احتياطات مهمة قبل استخدام الطريقة

رغم بساطة استخدام الزجاجة المتجمدة، فإن البرودة الشديدة قد تسبب تهيج الجلد إذا استمر التلامس المباشر معها لفترة طويلة، لذلك يمكن وضع قطعة قماش رقيقة بين القدم والزجاجة لتقليل تأثير البرودة المباشرة.

كما ينبغي التوقف عن استخدام الطريقة إذا زاد الألم أو ظهر خدر شديد أو تغير ملحوظ في لون الجلد.

ويحتاج الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الدورة الدموية أو ضعف الإحساس في القدمين إلى استشارة الطبيب قبل استخدام العلاج بالبرودة، خاصة في حالات السكري المصحوبة بمضاعفات تؤثر على الأعصاب أو الدورة الدموية.

متى تحتاج آلام القدم إلى الطبيب؟

إذا استمر ألم القدم أو تكرر بصورة متكررة، فلا يفضل الاعتماد على وسائل التخفيف المنزلية وحدها، لأن الألم قد يكون مرتبطًا بالتهاب أو إصابة أو مشكلة أخرى تحتاج إلى تشخيص.

كما ينبغي طلب المشورة الطبية عند وجود تورم مستمر، أو ألم شديد، أو صعوبة في المشي، أو خدر، أو تغير في لون أو درجة حرارة القدم.

وتظل حيلة الزجاجة المتجمدة خيارًا منزليًا بسيطًا يمكن أن يساعد على تخفيف إجهاد القدم لدى بعض الأشخاص، لكنها لا تغني عن التشخيص والعلاج الطبي عندما يكون الألم مستمرًا أو شديدًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى.

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