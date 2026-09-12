موعد انتهاء صيف 2026 في مصر وبداية الخريف وانخفاض الحرارة

موعد انتهاء فصل الصيف 2026 في مصر يقترب مع الاستعداد الفلكي لبداية فصل الخريف، إذ ينتهي الصيف رسميًا يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، ويبدأ فصل الخريف يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 بالتزامن مع الاعتدال الخريفي، لكن هذا التحول الفلكي لا يعني انتهاء الأجواء الحارة في مصر بشكل مفاجئ، حيث تبدأ درجات الحرارة في التراجع تدريجيًا، خاصةً خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بينما تستمر الأجواء الدافئة خلال ساعات النهار في بداية الخريف.

وتؤكد أحدث التقارير المنشورة عن خريف 2026 أن الفصل الانتقالي قد يشهد فترات حارة إلى جانب فرص متزايدة للتقلبات الجوية والأمطار مع تقدمه.

متى ينتهي فصل الصيف 2026 في مصر؟

وفقًا للحسابات الفلكية، ينتهي فصل الصيف 2026 رسميًا يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، على أن يبدأ فصل الخريف يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 بالتزامن مع حدوث الاعتدال الخريفي، ويستمر فصل الخريف لنحو 89 يومًا و20 ساعة.

ويمثل الاعتدال الخريفي نقطة التحول الفلكية بين الصيف والخريف، إلا أن التغير في حالة الطقس لا يحدث بالضرورة في اليوم نفسه، لأن انتقال الأجواء من فصل إلى آخر يتم بصورة تدريجية، وتتأثر درجات الحرارة بالكتل الهوائية ومراكز الضغط الجوي والظواهر الجوية المختلفة.

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متى يبدأ فصل الخريف 2026 في مصر؟

يبدأ فصل الخريف فلكيًا في مصر يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، بالتزامن مع الاعتدال الخريفي، لتبدأ معه مرحلة انتقالية بين حرارة الصيف وأجواء الخريف التي تميل تدريجيًا إلى الاعتدال مع مرور الوقت واقتراب فصل الشتاء.

ولا يعني بدء الخريف فلكيًا اختفاء الحرارة المرتفعة فورًا، إذ تشير أحدث التوقعات المنشورة بشأن خريف 2026 إلى إمكانية استمرار بعض الفترات الحارة أو الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة، خاصة خلال بداية الفصل، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي مع تقدم الموسم.

هل تنخفض درجات الحرارة فور انتهاء الصيف؟

لا يعني انتهاء فصل الصيف فلكيًا حدوث انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة، لأن الخريف يُعد فصلًا انتقاليًا بين الصيف والشتاء، وتشهد الأجواء خلاله تحولًا تدريجيًا على مدار الأسابيع الأولى.

ومع بداية الخريف، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا، لا سيما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بينما تظل الأجواء دافئة خلال ساعات النهار في بداية الفصل، قبل أن تميل إلى مزيد من الاعتدال مع تقدم الخريف واقتراب فصل الشتاء. وتدعم أحدث التوقعات الجوية هذا السيناريو، مع استمرار احتمالات الفترات الحارة في بداية الخريف وعدم اعتبار يوم 23 سبتمبر موعدًا لانتهاء الحرارة المرتفعة بصورة نهائية.

كيف تتغير حالة الطقس في مصر مع بداية الخريف؟

تشهد خريطة الضغط الجوي تغيرات تدريجية مع بداية الخريف، بالتزامن مع تراجع تأثير المرتفع الجوي شبه المداري، وزيادة فرص تأثر البلاد بالمنخفضات الجوية القادمة من الغرب، إلى جانب احتمالية امتداد منخفض البحر الأحمر شمالًا خلال بعض الحالات الجوية.

وتؤدي هذه التغيرات في توزيع الضغط الجوي إلى انتقال تدريجي في طبيعة الأجواء، بما يفتح المجال أمام ظهور حالات من عدم الاستقرار الجوي خلال بعض فترات فصل الخريف، خاصة مع اختلاف الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد من فترة إلى أخرى.

هل يشهد خريف 2026 أمطارًا وعواصف رعدية؟

قد تشهد بعض المناطق فرصًا لسقوط الأمطار مع تقدم فصل الخريف، خاصة على السواحل وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع احتمالية تكوّن السحب الركامية ونشاط العواصف الرعدية خلال حالات عدم الاستقرار الجوي.

وقد يؤدي تزامن الهواء الدافئ والرطب قرب سطح الأرض مع هواء أكثر برودة في طبقات الجو العليا إلى تهيئة الظروف لاضطرابات جوية تشمل تكوّن السحب الركامية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تصل إلى الغزارة في بعض المناطق، ويصاحبها نشاط للعواصف الرعدية، خاصة على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وبعض السواحل.

هل تنشط الرياح مع بداية فصل الخريف؟

تتبدل أنماط حركة الرياح تدريجيًا مع تغير مراكز الضغط الجوي، وقد تنشط الرياح على فترات بالتزامن مع مرور المنخفضات الجوية، وهو ما قد يزيد الإحساس بالتقلبات الجوية في بعض المناطق.

ولا تقتصر التغيرات المصاحبة للخريف على درجات الحرارة، إذ يشهد الفصل انتقالات متسارعة في عناصر الطقس، الأمر الذي يجعل متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية أمرًا مهمًا مع تطور الحالات الجوية.

هل تختفي الأجواء الحارة مع بداية الخريف؟

بداية فصل الخريف لا تعني انتهاء الأجواء الحارة في مصر فورًا، وإنما تمثل بداية التحول التدريجي من الصيف إلى الخريف، وقد تستمر بعض الفترات الحارة خلال بداية الفصل قبل أن تتراجع درجات الحرارة تدريجيًا مع مرور الوقت.

وتشير أحدث ملامح خريف 2026 إلى إمكانية استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المناخية خلال بعض الفترات، خاصة في بداية الفصل، مع تزايد احتمالات الأمطار والتقلبات الجوية مع تقدم الموسم. كما تؤكد التوقعات أن الخريف يظل فصلًا انتقاليًا سريع التغير، ولذلك لا يمكن اعتبار موعد الاعتدال الخريفي وحده مؤشرًا على انتهاء الحرارة المرتفعة.

ماذا يحدث للطقس خلال الأسابيع الأولى من خريف 2026؟

يبدأ التحول من الصيف إلى الخريف بصورة تدريجية، فتتراجع درجات الحرارة بصورة أوضح خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بينما تستمر الأجواء الدافئة خلال ساعات النهار في بداية الفصل، قبل أن تميل إلى الاعتدال مع تقدم الخريف واقتراب فصل الشتاء.

وتزداد فرص التقلبات الجوية تدريجيًا نتيجة التغير في توزيعات الضغط الجوي، مع احتمالات لسقوط الأمطار ونشاط الرياح وظهور السحب الركامية والعواصف الرعدية خلال بعض الحالات الجوية، خاصة على المناطق الأكثر عرضة لهذه الظواهر.

الخلاصة.. متى تنخفض حرارة الصيف في مصر؟

ينتهي فصل الصيف 2026 فلكيًا يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، ويبدأ فصل الخريف يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 بالتزامن مع الاعتدال الخريفي، لكن انخفاض درجات الحرارة لن يكون مفاجئًا في جميع أنحاء مصر، وإنما يبدأ بصورة تدريجية، خصوصًا خلال ساعات الليل والصباح، بينما قد تستمر الأجواء الحارة خلال بعض الفترات في بداية الخريف.

ومع تقدم الفصل، تتغير خريطة الضغط الجوي وتزداد فرص التقلبات الجوية والأمطار والعواصف الرعدية ونشاط الرياح في بعض المناطق، بما يجعل خريف 2026 مرحلة انتقالية تتسم بتباين واضح في الأحوال الجوية، وليس مجرد نهاية مباشرة للأجواء الصيفية.