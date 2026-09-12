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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

العودة للتوقيت الشتوي.. ماذا يقول القانون عن تغيير الساعة؟

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
عبد الرحمن سرحان

مع اقتراب انتهاء فصل الصيف، يزداد بحث المواطنين عن موعد تغيير الساعة في مصر 2026، وموعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي، خاصة أن تغيير الساعة يتم وفق موعد محدد بالقانون وليس بقرار سنوي جديد.

ويخضع نظام تغيير الساعة في مصر لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، والذي حدد بشكل واضح فترة تطبيق التوقيت الصيفي من كل عام.

ماذا يقول قانون التوقيت الصيفي عن تغيير الساعة؟

نصت المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 2023 على أنه: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة».

وبموجب هذا النص، فإن تغيير الساعة في مصر يتم وفق موعد ثابت حدده القانون سنويًا، بحيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة خلال فترة التوقيت الصيفي، ثم العودة إلى التوقيت المعتاد مع انتهاء الفترة المحددة قانونًا.

 

متى ينتهي التوقيت الصيفي 2026؟

وفقًا للنص القانوني، يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

وفي عام 2026، يوافق الخميس الأخير من شهر أكتوبر 29 أكتوبر 2026، وبالتالي تكون العودة إلى التوقيت الشتوي في نهاية هذا اليوم، وفقًا للموعد الذي حدده القانون.

 

هل يتم تأخير الساعة أم تقديمها؟

عند انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

وبمعنى عملي، عند الوصول إلى موعد التغيير، تعود الساعة إلى التوقيت المعتاد بعد أن كانت مقدمة ساعة كاملة خلال فترة التوقيت الصيفي.

 

لماذا يتم تغيير الساعة؟

وجاءت عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة بصورة أكبر من ساعات النهار، وهو ما أشارت إليه التغطيات الرسمية والتصريحات الحكومية المصاحبة لتطبيق القانون.

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