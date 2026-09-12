مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. الأبيض يتراجع والساسو يرتفع

تشهد أسعار الدواجن انخفاضا جديدا اليوم السبت بعد ارتفاعا طفيفا شهدتها الفراخ خلال الأيام القليلة الماضية ، إلا انها عاودت الانخفاض مرة أخري حتى وصل سعر الكيلو لـ 64 جنيهًا، بعدما سجلت 71 جنيهًا .

أسعار الدواجن اليوم



وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حيث وصل سعر الكيلو ل 64 جنيهًا بالمزرعة بعدما وصل إلى 71 جنيهًا أمس ، وتصل للمستهلك بسعر 83 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات ليصل سعر الكيلو بالمزرعة لـ 70 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كذلك ارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 112 جنيهات بعدما كان سعرها 108 جنيهات وتصل للمستهلك 122 جنيهًا.

كذلك ارتفعت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 130 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه



كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم لـيتراوح بين 170 و 190جنيهًا في بعض المحلات .

سعر الأوراك من 70 لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض



وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 85جملة لتصل للمستهلك بسعر 110جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 105جنيهات.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100جنيه جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيهات .

ويمثل قطاع الثروة الداجنة أحد أبرز القطاعات الإنتاجية في منظومة الأمن الغذائي، حيث تجاوز حجم الاستثمارات العاملة فيه 200 مليار جنيه، من خلال نحو 35 ألف مزرعة عاملة.

وبلغ الإنتاج نحو 1.6 مليار دجاجة، بإجمالي إنتاج يصل إلى نحو 2.3 مليون طن من اللحوم البيضاء، محققاً نسبة اكتفاء ذاتي بلغت 98% من اللحوم البيضاء.

وفي مؤشر آخر على تطور القطاع، حققت مصر 100% اكتفاء ذاتي من بيض المائدة، بما يعزز قدرة السوق المحلية على توفير أحد أهم مصادر البروتين الحيواني للمواطنين.

الأعلاف.. دعم منظومة الإنتاج من المنبع

ولضمان استدامة الإنتاج الداجني، شهدت منظومة الأعلاف إجراءات تستهدف تنظيم السوق ورفع جودة المنتجات المستخدمة في تغذية الدواجن.

وتم إصدار 677 ترخيصاً لمصانع الأعلاف، إلى جانب اعتماد 6481 تسجيلة لمخاليط الأعلاف، فضلاً عن تأهيل 198 عنبراً متوسطاً.

كما تم اعتماد 59 منشأة خالية من إنفلونزا الطيور، في إطار الإجراءات الخاصة برفع مستويات الأمان الحيوي والحد من مخاطر الأمراض التي تهدد صناعة الدواجن.