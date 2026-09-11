باستثمارات 1.5مليار جنيه.. محافظ الوادي الجديد تتابع الموقف التنفيذي لمشروع الدواجن في النقب بالخارجة

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، المهندس طوني فريجي رئيس مجلس إحدى الشركات والوفد المرافق؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأصيل الدواجن بمنطقة النقب بالخارجة، وذلك باستثمارات تقديرية تصل إلى 1.5 مليار جنيه، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة، والدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استعرضت المحافظ مكونات المشروع المقام على مساحة 4381 فدانًا ويضم 12 محطة إنتاج متخصصة في تربية «جدود» التسمين، تُنفذ على مرحلتين بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 150 ألف طائر للدورة الإنتاجية الواحدة والمستهدف بدء أول إنتاج خلال 3 أشهر تتيح 600 فرصة عمل خلال مراحل الإنشاءات الأولية، وذلك في إطار التوسع في الاستثمارات الزراعية والإنتاجية وتعزيز سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع الدواجن، ضمن منظومة النشاط المتكامل للمجموعة التي تغطى 45 % من استهلاك مصر من اللحوم البيضاء.

وأكدت المحافظ حرص المحافظة على دعم الاستثمارات الجادة ذات المردود الإنتاجي، موجِّهةً بتذليل كافة المعوقات أمام المشروع، وسرعة استكمال الإجراءات اللازمة واستصدار الموافقات والتراخيص لدعم جاهزية الموقع والبدء في تنفيذ مراحله المستهدفة وفق البرنامج الزمني المقرر، مثمنةً جهود الشركة في توطين هذا النشاط الإنتاجي الواعد بالمحافظة، ومؤكدةً استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركة بما يسهم في استكمال المشروع وتعظيم العائد الاقتصادي والإنتاجي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.