قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سي إن إن: 200 جندي أمريكي في السعودية لدعم عمليات استهداف الحوثيين
موعد مباراة الزمالك وأيه إس بورت بطل جيبوتي بدوري أبطال إفريقيا
الحوثيون يعلنون السيطرة على 6 مديريات في تعز والحديدة
مفاجأة مدوية.. أفضل 10 لاعبين في سباق الكرة الذهبية لعام 2026
أخبار التكنولوجيا | آبل تستعد لإطلاق iOS 27 في هذا الموعد.. هواوي تكشف تكلفة إصلاح هاتفها ثلاثي الطي Mate XT 2
نشرة المرأة والمنوعات | نوع من الخضراوات يكافح الكبد الدهني.. أصناف أكل تزيد وزنك دون أن تشعر
ضياء رشوان: وجهت الدعوة للجميع لحضور جلسة مناقشة ملف التعليم
مواجهة حاسمه لـ هنا جوده اليوم في بطولة الأبطال لتنس الطاوله
وزير التعليم: لدينا شراكة استراتيجية مع اليابان منذ عام 2016
22 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بالإسماعيلية مع انطلاق العام الدراسي
دعم كبير من نجوم الفن لـ محمود عبد المغني بعد واقعة الإساءة.. القصة الكاملة
عودة بيزيرا قريبا.. ومفاجأة بشأن مستقبله مع الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

باستثمارات 1.5مليار جنيه.. محافظ الوادي الجديد تتابع الموقف التنفيذي لمشروع الدواجن في النقب بالخارجة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، المهندس طوني فريجي رئيس مجلس إحدى الشركات والوفد المرافق؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأصيل الدواجن بمنطقة النقب بالخارجة، وذلك باستثمارات تقديرية تصل إلى 1.5 مليار جنيه، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة، والدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استعرضت المحافظ مكونات المشروع المقام على مساحة 4381 فدانًا ويضم 12 محطة إنتاج متخصصة في تربية «جدود» التسمين، تُنفذ على مرحلتين بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 150 ألف طائر للدورة الإنتاجية الواحدة والمستهدف بدء أول إنتاج خلال 3 أشهر تتيح 600 فرصة عمل خلال مراحل الإنشاءات الأولية، وذلك في إطار التوسع في الاستثمارات الزراعية والإنتاجية وتعزيز سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع الدواجن، ضمن منظومة النشاط المتكامل للمجموعة التي تغطى 45 % من استهلاك مصر من اللحوم البيضاء.

وأكدت المحافظ حرص المحافظة على دعم الاستثمارات الجادة ذات المردود الإنتاجي، موجِّهةً بتذليل كافة المعوقات أمام المشروع، وسرعة استكمال الإجراءات اللازمة واستصدار الموافقات والتراخيص لدعم جاهزية الموقع والبدء في تنفيذ مراحله المستهدفة وفق البرنامج الزمني المقرر، مثمنةً جهود الشركة في توطين هذا النشاط الإنتاجي الواعد بالمحافظة، ومؤكدةً استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركة بما يسهم في استكمال المشروع وتعظيم العائد الاقتصادي والإنتاجي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم

المتهم عبده الفيومي والضحية محمود جاوة

عريس في الجنة.. القصة الكاملة لمقتـ.ل ميكانيكي العمرانية بطعنة التيك توكر عبده الفيومي

عداد الكهرباء

بعد توقف المنصة الموحدة للكهرباء.. ما مصير طلبات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترامب وبن سلمان

ترامب يرفض طلبا سعوديا بضرب الحوثيين

الإيجار القديم

قبل نظرها أمام المحكمة الدستورية.. تفاصيل المادة السابعة من قانون الإيجار القديم

الأهلي

قبل القمة.. 10 مطالب من عموتة لتصحيح مسار الأهلي أمام الزمالك

سرقة الكهرباء

الكهرباء تحذر من سماسرة تسوية محاضر سرقة التيار

ترشيحاتنا

شيري عادل

شيري عادل: ماما فادتني لما خلتني ابعد عن الفن وأنا طفلة

أوبريت "شعوب أفريقيا واحدة"

هشام عطوة: أوبريت شعوب أفريقيا واحدة يجسد ثراء التراث المصري.. والفنون جسر التواصل بين أبناء القارة

قضايا موسيقية

صالون قضايا موسيقية يناقش فن الأوبرا وثقافة التلقي على المسرح الصغير

بالصور

بحضور مصر.. قمة بريكس اختبار جديد لتوازنات العالم

قمة بريكس
قمة بريكس
قمة بريكس

عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

فيديو

شيري عادل

شيري عادل: ماما فادتني لما خلتني ابعد عن الفن وأنا طفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد