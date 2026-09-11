وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات إنتاج النفط الروسي بسبب هجمات أوكرانيا

خفضت وكالة الطاقة الدولية مجددًا توقعاتها لإنتاج روسيا من النفط، متأثرة باستمرار الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيّرة على منشآت البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك مصافي النفط.

وقالت الوكالة، في تقريرها الشهري الصادر الجمعة، إن توقعاتها لإنتاج النفط الخام الروسي لعام 2026 تراجعت بمقدار 125 ألف برميل يوميًا إلى نحو 8.7 مليون برميل يوميًا، كما خفضت توقعاتها لعام 2027 بمقدار 235 ألف برميل يوميًا إلى متوسط يبلغ 8.6 مليون برميل يوميًا.

وأوضحت وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج النفط الخام الروسي تراجع خلال أغسطس بنحو 200 ألف برميل يوميًا مقارنة بشهر يوليو، ليصل إلى 8.36 مليون برميل يوميًا.

ويمثل هذا المستوى انخفاضًا بنحو 940 ألف برميل يوميًا مقارنة بذروة الإنتاج المسجلة في يناير 2026 عند 9.3 مليون برميل يوميًا، كما يقل بنحو 695 ألف برميل يوميًا عن مستويات العام السابق، بحسب الوكالة.

تأتي المراجعة الجديدة في وقت تواجه فيه منشآت الطاقة الروسية هجمات متكررة بطائرات مسيّرة أوكرانية، ما أدى إلى تراجع إنتاج الخام وزيادة الضغوط على قطاع التكرير وإمدادات الوقود.

كانت مسودة توقعات حكومية روسية اطلعت عليها رويترز الأسبوع الماضي قد أظهرت خفض موسكو توقعاتها لإنتاج النفط خلال العام الجاري إلى أدنى مستوى في 17 عامًا، إلى جانب تعديل توقعاتها لصادرات الوقود خلال عامي 2026 و2027، على خلفية استمرار الصراع مع أوكرانيا.

ومنذ أبريل 2023، توقفت روسيا عن نشر بيانات إنتاج النفط بشكل رسمي، بعد أكثر من عام بقليل على بدء الحرب في أوكرانيا، ما يجعل تقديرات وكالة الطاقة الدولية من بين المؤشرات المستخدمة لتقييم مستويات الإنتاج الحالية.