70 ألفا يؤدون الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

أدى قرابة 70 ألفا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين في القدس وداخل أراضي العام 1948، توافدوا لأداء لصلاة الجمعة، في المسجد الأقصى، رغم تشديدات الاحتلال وتضييقاته في محيط البلدة القديمة وبوابات المسجد.

وفي السياق، ذكرت محافظة القدس - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن سلطات الاحتلال أبعدت المقدسي المحرر صالح ماجد أبو الحمص 6 أشهر عن المسجد الأقصى بعد استدعائه للتحقيق في مركز شرطة القشلة، في إطار حملة إبعادات مستمرة عن الأقصى بالتزامن مع اقتراب موسم الأعياد اليهودية.