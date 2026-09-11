غيّر خط سيره.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدتين مع سائق ميني باص بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين سيدتين وقائد سيارة "مينى باص" لاعتراضهما على تغييره خط السير واستيلائهما على دفتر التذاكر عهدته بالقاهرة.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 2 / الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثانى بين طرف أول: (سائق سيارة منى باص تابعة لإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا مصر) ، طرف ثان: (شقيقتان – مقيمتان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية) لخلافات بينهم حول تغيير خط السير، قامت على أثرها السيدتاتن بأخذ دفتر التذاكر من السائق وإعطائه له مرة أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.