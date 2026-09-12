صلاح أساسيا ومصطفى محمد بديلا.. تشكيل مباراة طرابزون وقونيا في الدوري التركي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي طرابزون سبور وقونيا سبور، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الخامسة بالدوري التركي.

وشهد التشكيل الرسمي لطرابزون سبور تواجد الدولي المصري محمد صلاح.

جاء تشكيل طرابزون سبور كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ستيفان سافيتش، تشيبوكي نوايوو، مصطفى إسكيهلاش، فاجنر بينا.

خط الوسط: أوزان توفان، فابينيو، إرنست موتشي.

خط الهجوم: محمد صلاح، أرال شيمشير، بول أونواتشو

فيما شهد التشكيل الرسمي لفريق قونيا سبور غياب مصطفى محمد، وتواجده على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل قونيا سبور كالتالي:

حراسة المرمى: بهادير جونجوردو.

خط الدفاع: أوجوركان يازجيلي، ريان بانيا، عادل دميرباغ، أرتور ماسواكو.

خط الوسط: يوهان أندزوانا، ماركو يفتوفيتش، مليح إبراهيموغلو.

خط الهجوم: دييغو جونسالفيس، إيبريما كولي، جاكسون موليكا.