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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طرابزون ضد كونيا سبور.. صلاح يواجه مصطفى محمد في صدام تركي بطموحات مختلفة

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

تتجه الأنظار إلى ملعب «كونيا بويوك شهير» مساء اليوم، السبت، عندما يستضيف كونيا سبور نظيره طرابزون سبور، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري التركي، في مواجهة مصرية خالصة تجمع بين محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم طرابزون، ومصطفى محمد، مهاجم كونيا سبور.

وتحمل المباراة طموحات متباينة للثنائي المصري؛ إذ يدخل صلاح اللقاء بحثًا عن مواصلة تألقه مع طرابزون، بينما يأمل مصطفى محمد في قيادة فريقه للخروج من أزمته وتحقيق أول نقاطه في المسابقة.

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق

يخوض محمد صلاح المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما ساهم في الانتصار الكبير الذي حققه طرابزون سبور على جينتشلاربيرليجي بخماسية نظيفة في الجولة الماضية.

وقدم قائد منتخب مصر أداءً مؤثرًا خلال اللقاء، بعدما سجل هدفًا من ركلة جزاء وصنع هدفًا آخر لإرنست موتشي، ضمن أفضل عروض طرابزون هذا الموسم.

ورفع الفريق رصيده إلى 7 نقاط من 4 مباريات، جمعها من انتصارين وتعادل وخسارة، ليبحث أمام كونيا سبور عن فوز جديد يواصل به تقدمه في جدول الدوري.

مصطفى محمد أمام مهمة إنقاذ كونيا سبور

على الجانب الآخر، يعيش مصطفى محمد بداية صعبة مع كونيا سبور، الذي خسر مبارياته الأربع الأولى في الدوري التركي، ليحتل المركز الأخير دون نقاط.

وسجل كونيا سبور 3 أهداف فقط خلال مبارياته الأربع، مقابل استقبال 8 أهداف، كما خسر مباراتيه على ملعبه أمام ريزه سبور وكوجالي سبور.

وتمثل مواجهة طرابزون فرصة جديدة أمام مصطفى محمد لتقديم نفسه بقوة مع فريقه الجديد، والمساهمة في وضع حد لسلسلة الهزائم، خاصة أن الفريق يبحث عن أول نقطة له في الموسم.

تفوق لطرابزون.. وذكريات جيدة لكونيا

ورغم تفوق طرابزون سبور في المواجهات الخمس الأخيرة بين الفريقين، بعدما حقق 3 انتصارات مقابل هزيمتين، فإن كونيا يملك أفضلية لافتة على ملعبه.

وكانت خسارتا طرابزون خلال تلك الفترة أمام كونيا سبور تحديدًا على ملعب الأخير، آخرهما بنتيجة 2-1 في أبريل الماضي، ما يمنح أصحاب الأرض دفعة إضافية قبل المواجهة المرتقبة.

وتجمع المباراة بين رغبة طرابزون في مواصلة نتائجه الإيجابية بقيادة محمد صلاح، وطموح كونيا سبور في تحقيق انطلاقته الحقيقية مع مصطفى محمد، لتصبح المواجهة اختبارًا جديدًا للثنائي المصري في الدوري التركي.

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