قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
براتب 882 دولاراً شهرياً.. وظيفة مغرية في السفارة البريطانية بالقاهرة
غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع
عكس التوقعات| مفاجأة فى أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت
الفصول منضبطة والكتب اتسلمت|شاهد بدء الجولات المفاجئة بالمدارس في أول يوم دراسة
بشرى سارة لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف وانخفاض الرطوبة
رئيس التجارة والصناعة بـ بريكس: التعاون يتجاوز تجارة السلع إلى قطاعات مهمة
هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن
بهاء سلطان يتألق بمهرجان قرطاج في أول ظهور بعد الحادث
خاص | ياسين منصور يقترح طبيبًا أجنبيًا للأهلي بعد إصابات بلعمري والجزار
سر اعتماد عموتة على كوكا في الأهلي وتجاهل الصفقة الجديدة | خاص
ثبات ملحوظ.. سعر الدولار اليوم السبت 12 سبتمبر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من 10 إلى 40 جنيهًا.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تشهد أسعار الطماطم ارتفاعا ملحوظاً في الأسواق، حيث وصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلى 30 جنيهًا، فيما بلغ في مناطق أخرى نحو 40 جنيهًا، وسط تساؤلات حول أسباب زيادة الأسعار ومدى استفادة المزارعين منها.

وفي هذا السياق، كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، تفاصيل تكلفة إنتاج محصول الطماطم، موضحًا أن ارتفاع الأسعار لا يعني بالضرورة تحقيق الفلاح أرباحًا كبيرة، في ظل زيادة تكاليف الزراعة وتراجع معدلات الإنتاج.

10 جنيهات تكلفة إنتاج كيلو الطماطم

الطماطم وطول العمر.. كيف يساعد الليكوبين في دعم صحة الجسم؟

وقال حسين أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بين الناس»، تقديم الإعلامية إلهام صلاح، إن تكلفة إنتاج كيلو الطماطم بالنسبة للفلاح تصل إلى نحو 10 جنيهات.

وأوضح أن محصول الطماطم يظل في الأرض لمدة تصل إلى 4 أشهر، مشيرًا إلى أن بيع الكيلو بـ15 جنيهًا يحقق للفلاح هامش ربح يبلغ نحو 5 جنيهات، قبل أن يمر المحصول بعد ذلك بعدة حلقات وسيطة، يحقق كل منها هامش ربحه الخاص.

التغيرات المناخية وراء تراجع المحصول

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن ارتفاع أسعار الطماطم يرجع إلى عدة عوامل، من بينها التغيرات المناخية التي أثرت على إنتاجية المحصول، إلى جانب انتشار بعض الآفات والأمراض التي تصيب الطماطم وتؤثر على جودة وإنتاج المحصول.

الطماطم ومرض الكبد الدهني

ولفت إلى أن هذه الظروف تسببت في تراجع إنتاجية الفدان، فضلًا عن وجود تقاوي غير صالحة أثرت بدورها على معدلات الإنتاج.

20 ألف جنيه تكلفة تقاوي فدان الطماطم

وأوضح أبو صدام أن ارتفاع تكلفة مستلزمات الزراعة يمثل عبئًا كبيرًا على المزارعين، مشيرًا إلى أن تكلفة تقاوي فدان الطماطم وحدها تصل إلى نحو 20 ألف جنيه، بخلاف تكاليف الأسمدة والري وباقي مستلزمات الإنتاج.

لونها يخدعك.. كيف تكتشف الطماطم السليمة وتتجنب الثمار المشكوك فيها؟

وأضاف أن هذه الزيادة في تكلفة الزراعة دفعت بعض الفلاحين إلى التوقف عن زراعة الطماطم، مؤكدًا أن المزارع يعاني حاليًا من ارتفاع تكاليف الإنتاج، رغم أن المستهلك يرى أن سعر الطماطم في الأسواق مرتفع.

تراجع إنتاجية الفدان إلى النصف

وكشف نقيب الفلاحين أن إنتاج فدان الطماطم تراجع بشكل كبير، موضحًا أن الفدان ينتج حاليًا نحو 500 «عداية» من الطماطم، بعدما كان يصل إنتاجه في السابق إلى نحو 1000 «عداية».

وكالة

وأرجع هذا التراجع إلى انتشار الأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية، إلى جانب مشكلات التقاوي، وهو ما أدى إلى انخفاض المعروض من المحصول وارتفاع أسعاره في الأسواق.

نقيب الفلاحين يحدد السعر العادل للطماطم

وأكد حسين أبو صدام أن السعر العادل لكيلو الطماطم في الوقت الحالي يقدر بنحو 20 جنيهًا، موضحًا أن وصول السعر إلى 30 أو 40 جنيهًا في بعض المناطق يرجع إلى تعدد الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك، إلى جانب انخفاض الإنتاج وارتفاع تكاليف الزراعة.

الطماطم وطول العمر.. كيف يساعد الليكوبين في دعم صحة الجسم؟

وأشار إلى أن معالجة ارتفاع الأسعار تتطلب مواجهة أسباب تراجع الإنتاج، ودعم المزارعين في مواجهة ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة والتغيرات المناخية التي تؤثر على المحاصيل.

الطماطم أسعار الطماطم التغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

أرشيفي

السعودية ..صفارات الإنذار تدوي في خميس مشيط

الواقعة

كاميرات وتحريات.. تفاصيل التحقيقات في تعدي سيدة على فرد أمن كمبوند بأكتوبر

جهاز يكشف سرا قديما

قطعة قديمة بـ200 جنيه تكشف سرا استمر لسنوات.. ما القصة؟

بيزيرا

تطورات انتقال بيزيرا إلى شباب أهلي دبي الإماراتي .. تفاصيل

وزير الخارجية السعودي

السعودية تدين هجوماً بالمسيرات استهدف خط أنابيب في الرياض والمدينة المنورة

زيزو

إبراهيم فايق يكشف سر لعب زيزو في وسط الملعب مع الأهلي

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

ترشيحاتنا

حملات مرورية بالغربية

أمن الغربية يحرر 116 مخالفة لردع قائدي المركبات ويوقع غرامات فورية

أبو ليمون: لا تهاون في مواجهة الإشغالات والتعديات

محافظ بورسعيد يشدد على استمرار الحملات المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات

مواقف السيارات

الغربية.. انتظام حركة النقل والمواقف وتكثيف المتابعة لخدمة الطلاب قي أول يوم دراسي

بالصور

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد