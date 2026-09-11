40 جنيها.. نقيب الفلاحين يكشف السعر العادل للطماطم ومفاجأة تكلفة الإنتاج

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن تكلفة إنتاج كيلو الطماطم تصل إلى 10 جنيهات بالنسبة للفلاح، موضحًا أن محصول الطماطم يظل في الأرض لمدة 4 أشهر، وأن الفلاح عندما يبيعه بـ15 جنيهًا يحقق مكسبًا قدره 5 جنيهات، وبعد ذلك توجد حلقات وسيطة تحقق هي الأخرى هامش ربح.

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بين الناس»، تقديم الإعلامية إلهام صلاح، أن سبب ارتفاع أسعار الطماطم ووصولها للمواطنين في بعض المناطق إلى 30 جنيهًا يرجع إلى عدة عوامل، منها التغيرات المناخية، مشيرًا إلى وجود «سوسة» في الطماطم تؤثر على المحصول.

ولفت إلى أن بعض الفلاحين توقفوا عن زراعة الطماطم بسبب ارتفاع التكلفة، وأن الفلاح «بيصرخ دلوقتي» بسبب سعر الطماطم، رغم أن الكثيرين يرون أن سعرها مرتفع، موضحًا أن فدان الطماطم يكلف الفلاح 20 ألف جنيه للتقاوي، بجانب تكاليف الأسمدة والري.

وأشار إلى أن فدان الأرض المزروعة بالطماطم ينتج حاليًا نحو 500 «عداية»، بعد أن كان يحصد 1000 «عداية» من الطماطم، موضحًا أن انخفاض الإنتاج يرجع إلى انتشار الأمراض الناتجة عن التغيرات المناخية، إلى جانب وجود تقاوي غير صالحة.

وأوضح أن السعر العادل لكيلو الطماطم في الوقت الحالي يبلغ نحو 20 جنيهًا، بينما تباع في بعض المناطق بـ40 جنيهًا.

