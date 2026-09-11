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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الخضار اليوم الجمعة.. الطماطم بـ25 جنيها والبطاطس تتراجع

الخضار
الخضار
رحمة سمير

تباينت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، وفق آخر تحديثات السوق، مع تحركات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض في عدد من الأصناف.

وسجلت أسعار الخضراوات اليوم المستويات التالية:

الطماطم والبطاطس

  • الطماطم: من 9 إلى 25 جنيهًا للكيلو.
  • البطاطس: من 13 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن السعر السابق.

البصل والكوسة

  • البصل الأبيض: من 12 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه.
  • البصل الأحمر: من 12 إلى 16 جنيهًا.
  • الكوسة: من 15 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات.
  • الجزر: من 10 إلى 20 جنيهًا.
الخضار والفاكهة

الباذنجان

  • الباذنجان البلدي: من 3.5 إلى 6.5 جنيه، بارتفاع جنيه.
  • الباذنجان الرومي: من 2.5 إلى 5.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا.
  • الباذنجان الأبيض: من 5 إلى 7 جنيهات.
اسعار الخضار

الفلفل

  • الفلفل الرومي: من 10 إلى 12 جنيهًا.
  • الفلفل الحامي: من 7 إلى 12 جنيهًا، بارتفاع جنيهين.
  • الفلفل الألوان: من 25 إلى 35 جنيهًا.

الملوخية والبامية

  • الملوخية: من 5 إلى 7 جنيهات.
  • البامية: من 30 إلى 45 جنيهًا.
اسعار الفاكهة والخضار اليوم السبت

الخيار

  • الخيار الصوب: من 11 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيهين.
  • الخيار البلدي: من 10 إلى 12 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات.

الثوم والليمون

  • الثوم: من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو.
  • الليمون البلدي: من 15 إلى 30 جنيهًا، بانخفاض جنيهين.
  • الليمون الأضاليا: من 10 إلى 15 جنيهًا.
الخضار والفاكهة

وتظل أسعار سوق العبور أسعار جملة، وقد تختلف أسعار البيع للمستهلك بحسب المنطقة وتكاليف النقل والتداول وهوامش التجار.

أسعار الخضار الطماطم والبطاطس السوق الأصناف

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