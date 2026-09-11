أسعار الخضار اليوم الجمعة.. الطماطم بـ25 جنيها والبطاطس تتراجع

تباينت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، وفق آخر تحديثات السوق، مع تحركات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض في عدد من الأصناف.

وسجلت أسعار الخضراوات اليوم المستويات التالية:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: من 9 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

من 9 إلى 25 جنيهًا للكيلو. البطاطس: من 13 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن السعر السابق.

البصل والكوسة

البصل الأبيض: من 12 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه.

من 12 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه. البصل الأحمر: من 12 إلى 16 جنيهًا.

من 12 إلى 16 جنيهًا. الكوسة: من 15 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات.

من 15 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات. الجزر: من 10 إلى 20 جنيهًا.

الباذنجان

الباذنجان البلدي: من 3.5 إلى 6.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

من 3.5 إلى 6.5 جنيه، بارتفاع جنيه. الباذنجان الرومي: من 2.5 إلى 5.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا.

من 2.5 إلى 5.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا. الباذنجان الأبيض: من 5 إلى 7 جنيهات.

الفلفل

الفلفل الرومي: من 10 إلى 12 جنيهًا.

من 10 إلى 12 جنيهًا. الفلفل الحامي: من 7 إلى 12 جنيهًا، بارتفاع جنيهين.

من 7 إلى 12 جنيهًا، بارتفاع جنيهين. الفلفل الألوان: من 25 إلى 35 جنيهًا.

الملوخية والبامية

الملوخية: من 5 إلى 7 جنيهات.

من 5 إلى 7 جنيهات. البامية: من 30 إلى 45 جنيهًا.

الخيار

الخيار الصوب: من 11 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيهين.

من 11 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيهين. الخيار البلدي: من 10 إلى 12 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات.

الثوم والليمون

الثوم: من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو. الليمون البلدي: من 15 إلى 30 جنيهًا، بانخفاض جنيهين.

من 15 إلى 30 جنيهًا، بانخفاض جنيهين. الليمون الأضاليا: من 10 إلى 15 جنيهًا.

وتظل أسعار سوق العبور أسعار جملة، وقد تختلف أسعار البيع للمستهلك بحسب المنطقة وتكاليف النقل والتداول وهوامش التجار.