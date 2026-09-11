بسبب أعياد اليهـ ود.. جيش الاحتلال يبدأ تدريبات مفاجئة

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تمرينا مفاجئا في منطقة فرقة يهودا والسامرة، حيث تم استدعاء جميع كتائب الفرقة للتدريب ورفع جاهزيتها.

ووفق وسائل إعلام عبرية؛ فمن المتوقع أن يستمر التمرين حتى ساعات الظهر.

وذكر الاعلام العبري أن التمرين يهدف إلى فحص مستوى التأهب والجاهزية العملياتية للقوات، والتدرب على سيناريوهات مفاجئة مختلفة، وذلك في إطار الاستعدادات العملياتية لفترة الأعياد.

ويأتي التمرين استكمالًا لسلسلة تدريبات أُجريت خلال الأسابيع الأخيرة في إطار الاستعدادات العملياتية في المنطقة.

وتدرّبت القوات خلالها على مجموعة متنوعة من السيناريوهات العملياتية، بما في ذلك التدرب على التعاون مع باقي قوات الأمن “ شرطة الاحتلال ” والإنقاذ في المنطقة وتعزيزه.