سويلم: تأهيل محطات الرفع وتدعميها بـ18 وحدة طوارئ لمواجهة السيول وأقصى الاحتياجات المائية

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس إسماعيل عبد الباقي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بخصوص الموقف التنفيذي لأعمال صيانة وتأهيل محطات الرفع على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة محطات الرفع للوفاء بالاحتياجات المائية.

وأشار التقرير إلى أنه تم البدء في تنفيذ عملية إنشاء محطة صرف قلابشو الجديدة لخدمة زمام 55 ألف فدان بمحافظة الدقهلية، حيث تم إصدار أمر الإسناد وتسليم موقع العملية للشركة المنفذة للبدء في التنفيذ، وتضم المحطة عدد 7 وحدات، تصرف الوحدة 8 متر مكعب/ثانية بقدرة رفع 4.75 متر.

كما تم الانتهاء من مراحل البت، وجارٍ إصدار أمر الإسناد لإنشاء محطتي سمتاي والحامول بمحافظة كفر الشيخ بتمويل من بنك الإعمار الأوروبي، ضمن أعمال "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر"، وجارٍ إصدار أمر إسناد لتأهيل محطة صرف أم دومه بسوهاج، وتم الاستلام النهائي لمحطة إسنا ١ الجديدة بمحافظة الأقصر.

وجارٍ توريد عدد 3 صناديق تروس لمحطات البستان، واختبار عدد 8 صناديق تروس لمحطات الرفع بمصنع الشركة بألمانيا تمهيداً لتوريدها وتركيبها.

كما يجرى الاستلام الابتدائي لعدد (١١) محركاً كهربائياً، وجارٍ البت الفني لتوريد وتركيب عدد (٢١) محركاً كهربائياً آخر، وإعداد كراسة الشروط والمواصفات لتوريد وتركيب عدد (٢٢) صندوق تروس لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وإعادة طرح توريد وتركيب عدد (٦) ماكينات تنظيف شبك لمحطات الرفع.

تشجيع التصنيع المحلي لتوفير احتياجات محطات الرفع

وفي إطار تشجيع التصنيع المحلي لتوفير احتياجات محطات الرفع، فإنه جارٍ التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد وتركيب عدد (١) وحدة رفع لكل من محطة البطس القديمة ومحطة مريوط ٢.

وتم تدعيم مراكز الطوارئ بعدد (18) وحدة طوارئ لمواجهة موسم أقصى الاحتياجات المائية، وموسم الأمطار والسيول المقبل.

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة إجراءات الصيانة والإحلال والتجديد التي تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء بكافة المحطات على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع الإجراءات التي تقوم بها أجهزة الوزارة الأخرى، لضمان قدرة منظومة إدارة وتوزيع المياه على استيفاء الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال الموسم الصيفي.

جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تُعد أحد أجهزة الوزارة الهامة التي تُسهم في تحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية، للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكافة المنتفعين، حيث تشرف على عدد ٥٩٨ محطة رفع (٣٦٩ محطة ري تخدم زمام ٦.٣٠ مليون فدان - ١٣٠ محطة صرف تخدم زمام ٤.٤٠ مليون فدان – ٤٦ محطة خلط تخدم زمام ٨٤٦ ألف فدان – ٥٣ عائمة)، وتضم هذه المحطات عدد ٢٢٥٠ وحدة رفع، بالإضافة إلى عدد (٣) محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وهي محطات (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة).