تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة الآن

ثبت سعر أوسط أعيرة الذهب مع بدء التعاملات الصباحية المحددة اليوم الجمعة 11-9-2026 داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لأوسط أعيرة الذهب

سجل آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب وهو عيار 18 الأوسط انتشارا، 5382 جنيها للشراء و 5340 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تداولات جرام الذهب اليوم، ثباتا بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6280 جنيها .

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7177 جنيها للشراء و 7120 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6579 جنيها للشراء و 6526 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأوسع انتشارا 6280 جنيها للشراء و 6230 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5382 جنيها للشراء و 5340 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 50.24 ألف جنيه للشراء و 49.84 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4362 دولارا للشراء و 4362 دولارا للبيع.

الذهب ومجلس الإحتياطي

تتجه أنظار أسواق الذهب العالمية إلى بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، وسط تحركات محدودة للمعدن الأصفر واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، في وقت ساهم فيه تراجع الدولار في تقديم دعم إضافي للذهب.

وجاءت هذه التحركات، بالتزامن مع استمرار ضعف الدولار الأمريكي، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويدعم الإقبال على المعدن النفيس.

وقال إدوارد مير، محلل السلع، إن التطورات الجيوسياسية في الخليج تأتي حاليًا في مرتبة ثانوية بالنسبة إلى تحركات الذهب، بينما يظل ضعف الدولار عاملًا رئيسيًا في دعم الأسعار.

بيانات التضخم تحسم اتجاه الفائدة

يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، على أن تصدر بيانات أسعار المستهلكين يوم الجمعة، وسط توقعات بأن تلعب نتائج هذه البيانات دورًا مهمًا في تحديد اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنحو 60% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر الجاري، وفق أداة «CME FedWatch».

وفي المقابل، أظهر استطلاع، أن غالبية الاقتصاديين تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع سبتمبر، وكذلك حتى نهاية العام، وهو ما يعكس تباينًا بين توقعات الأسواق وتقديرات الاقتصاديين.

وعادةً ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبًا على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، إذ تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازته مقارنة بالأصول التي تحقق عوائد.

الذهب يقفز لأعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر ترقبا لبيانات التضخم الأمريكية

وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع، إن الذهب يحظى بالدعم مع استمرار الضغوط المالية الأمريكية، التي تؤثر في الثقة بالقيمة طويلة الأجل للدين الحكومي والدولار.