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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دان آدم زوجة حسام حسن لـ صدى البلد: اتجوزني في بيتي ومش طمعانة في أي حاجة

دان ادم والكابتن حسام حسن
دان ادم والكابتن حسام حسن

أثارت تصريحات دان آدم، زوجة الكابتن حسام حسن، حالة من الجدل بعد حديثها عن الخلاف معه، مؤكدة أن زواجها منه لم يكن بدافع الطمع كما قد يعتقد البعض، كاشفة عن تفاصيل تتعلق بمسكنها في الإسكندرية.

وقالت دان آدم، لـ«صدى البلد»، إن حسام حسن تزوجها في شقتها الخاصة بالإسكندرية، موضحة أن حياتهما الزوجية بدأت داخل منزلها واستمرت لمدة 3 سنوات، وهو ما اعتبرته دليلاً على عدم صحة ما يقال بشأن زواجها طمعًا في أمواله.

دان آدم: اتجوزني في شقتي بالإسكندرية

وتحدثت دان آدم عن بداية زواجها من حسام حسن، قائلة: «حسام اتجوزني في شقتي اللي في إسكندرية 3 سنين»، مشيرة إلى أن الزواج تم داخل منزلها وليس في مسكن أو ممتلكات تخص زوجها.

وأضافت: «يعني متجوزني في بيتي إزاي أبقى اتجوزته طمعانة فيه»، في إشارة إلى ما تعتبره تناقضًا بين حقيقة ظروف الزواج وما قد يثار حول دوافعها للارتباط به.

«كان قايلي معندوش غير 100 ألف جنيه»

وكشفت دان آدم عن معلومة أخرى تتعلق بما كان حسام حسن قد أخبرها به عن وضعه المادي وقت الزواج، قائلة إنه كان قد أبلغها بأنه لا يمتلك سوى 100 ألف جنيه.

وأوضحت أن هذه المعلومة كانت جزءًا من الصورة التي عرفتها عنه في بداية علاقتهما، مؤكدة أن ارتباطها به لم يكن قائمًا على تصور بأنها ستتزوج شخصًا يمتلك ثروة كبيرة أو ممتلكات ضخمة.

قصة سيارة الكاديلاك

وتطرقت دان آدم كذلك إلى تفاصيل أخرى من فترة زواجهما في الإسكندرية، موضحة أن حسام حسن كان يحضر بعد الزواج بسيارته الكاديلاك، لكنها قالت إنه كان قد أخبرها بأن السيارة ليست ملكًا له.
 

«عشت سنين وظروف صعبة»

وقالت: «عشت سنين وظروف صعبة ومستعدة أتنازل عن كل حاجة وأهرب من اللي شوفته»، في تعبير عن رغبتها في تجاوز ما تعتبره مرحلة صعبة من حياتها.

وتشير دان إلى أن الخلافات الحالية لا تتعلق فقط بأمور مادية، وإنما ترتبط أيضًا بما تقول إنها عاشته خلال سنوات الزواج، وهو ما دفعها إلى التعبير عن استعدادها للتنازل عن كل شيء مقابل الابتعاد.

دان آدم حسام حسن زوجة حسام حسن واج دان آدم شقة الإسكندرية

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