مدحت عبدالهادي: أرفض تصرف عموتة.. وأسلوبه لا يناسب الأهلي

انتقد مدحت عبدالهادي، نجم الزمالك السابق، تصرف الحسين عموتة المدير الفني للاهلي مع اللاعب علي محمود، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف يجب التعامل معها بشكل مختلف.

وقال مدحت عبدالهادي خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: "أرفض تصرف الحسين عموتة مع اللاعب علي محمود، وأنا حصلي موقف وأنا مدرب مساعد، ولما كان بيحصل ده كنت بين خيارين، يا إما أتكلم مع اللاعب بهدوء أو أتجاهل الموقف وأركز في إدارة اللقاء، والعتاب الأفضل يكون في غرفة الملابس".

وتطرق مدحت عبدالهادي للحديث عن معايير اختيار اللاعبين في القطبين، قائلًا: "الزمالك والأهلي لازم اختيار اللاعبين يكون ليه معايير، واللاعب يكون عارف يعني إيه بطولات ويعني إيه قيمة الأهلي والزمالك".

وأضاف: "أسلوب لعب حسين عموتة لا يناسب الأهلي، الأهلي حاليًا يترك الاستحواذ للمنافس ويعتمد على التحولات، وهذه طريقة لا تتماشى مع الأهلي".

وشدد مدحت عبدالهادي على ضرورة أن تتناسب طريقة اللعب مع شخصية الأهلي وتاريخه، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى أسلوب يفرض شخصيته على المنافسين بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على التحولات.