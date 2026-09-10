قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسباب عزوف الطلاب عن المدارس| رفعت فياض يكشف: «بعض الأسر تشجع أبناءها على الغياب»
دوري أبطال أوروبا | بايرن ميونيخ يضرب بودو جليمت بخماسية نظيفة
مزايا وعيوب iPhone Duo.. أول هاتف قابل للطي من آبل
سعر الدولار اليوم الجمعة بعد ارتفاعه في 10 بنوك
مجدي طلبة: عودة محمد عبد المنعم للأهلي أفضل من التعاقد مع حسام عبد المجيد
مجلس الأمن يقر مناقشة عقوبات إيران رغم اعتراض الصين وروسيا
«مازادونا».. من هو إبراهيم مازة الذي خطف أنظار الكرة الذهبية؟
جلست مع أصدقائي الأطباء.. دياب يكشف كواليس مهمة لإتقان دوره في «بنج كلي»
حسن خليل: السنة النبوية أرست للمرأة مكانتها وكامل حقوقها وصانت كرامتها
مصرع وإصابة عدة أشخاص في حادث بجبال الألب السويسرية
أسامة جلال يتعرض لكسر في الساق خلال تدريبات بيراميدز
مانشستر يونايتد يضرب صباح بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأرقام.. أحمد الحنفي: بداية عموتة مع الأهلي ليست الأفضل وليست الأسوأ

أحمد الحنفي
أحمد الحنفي

كشف خبير الاحصائيات الرياضية والمحلل الرياضي أحمد الحنفي، عن مقارنة رقمية لنتائج عدد من المدربين الأجانب الذين تولوا القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال الحقبة الحديثة، من خلال استعراض ما قدمه كل مدرب خلال أول 4 مباريات له في بطولة الدوري المصري، في محاولة لقياس قوة البداية بعيدًا عن البطولات الأخرى أو المباريات الأفريقية، مؤكدا أن المدرب المغربي الحسين عموتة ليس الأفضل من بين هؤلاء المدربين وليس الأسوأ كذلك.

واعتمدت المقارنة على عدد النقاط التي جمعها الأهلي، ونسبة الفوز، إلى جانب عدد الأهداف التي سجلها الفريق والأهداف التي استقبلتها شباكه، وهي مؤشرات تمنح صورة أكثر وضوحًا عن شكل الفريق في بداية كل تجربة تدريبية.

فايلر.. قوة هجومية وعلامة كاملة 

جاء السويسري رينيه فايلر في مقدمة أصحاب البدايات القوية، بحسب إحصائية أحمد الحنفي، وذلك بعدما حقق الأهلي الفوز في أول 4 مباريات له بالدوري، على سموحة بهدف دون رد، ثم الإنتاج الحربي برباعية نظيفة، وأسوان بنتيجة 5-1، قبل أن يكتسح الجونة برباعية نظيفة.

وبذلك حصد الأهلي 12 نقطة من 12، بنسبة فوز بلغت 100%، وسجل الفريق 14 هدفًا مقابل هدف واحد فقط في شباكه.

وتشير الأرقام إلى أن معدل الأهلي التهديفي مع فايلر في هذه البداية بلغ 3.5 هدف في المباراة، بينما لم يستقبل سوى هدف واحد، في واحدة من أقوى الانطلاقات الهجومية للفريق في تاريخ المسابقة.

كولر.. العلامة الكاملة ونظافة الشباك

بداية مارسيل كولر كانت الأقوى كذلك من حيث النقاط والدفاع؛ فقد حقق الأهلي 4 انتصارات متتالية، وسجل 5 أهداف دون أن تستقبل شباكه أي هدف، ليحصد 12 نقطة كاملة بنسبة فوز 100%.

وكانت نتائج كولر مع الأهلي في أول 4 مباريات من بينها مباراة الإسماعيلي والقمة كالآتي: الإسماعيلي 0-1 الأهلي، الأهلي 1-0 أسوان، الأهلي 1-0 البنك الأهلي، الزمالك 0-2 الأهلي

موسيماني.. 12 نقطة من 12

الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني قدم هو الآخر انطلاقة قوية للغاية مع الأهلي، حيث حقق الفريق 4 انتصارات متتالية في أول 4 مباريات بالدوري، ليحصد 12 نقطة كاملة.

وبذلك بلغت نسبة الفوز 100%، وهي بداية جعلته ضمن قائمة المدربين الأجانب الذين نجحوا في تحقيق العلامة الكاملة خلال أول أربع مباريات في المسابقة.

وكان الأهلي قد تصدر جدول الدوري في تلك الفترة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، بعدما حقق الفوز في جميع مواجهاته الأولى.

كارتيرون.. 10 نقاط من 12

أما الفرنسي باتريس كارتيرون، فبدأ مشواره مع الأهلي في الدوري بصورة قوية أيضًا، بعدما حقق الفريق تحت قيادته 3 انتصارات وتعادلًا في أول 4 مباريات.

وبذلك جمع الأهلي 10 نقاط من أصل 12، بنسبة فوز بلغت 75%، وهي بداية جعلت كارتيرون ضمن المدربين الذين نجحوا في ترك بصمة سريعة مع الفريق.

ريبيرو.. البداية الأسوأ في الأهلي

وعلى الجانب الآخر، جاءت بداية الإسباني خوسيه ريبييرو مختلفة تمامًا، بعدما عانى الأهلي من نزيف النقاط في أول 4 جولات من الدوري.

وحقق الأهلي خلال هذه المباريات فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمة واحدة، ليجمع 5 نقاط وفق المصادر التي توثق نتائج الجولات الأربع، قبل أن يرحل المدرب عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الخامسة.

وبذلك بلغت نسبة الفوز 25% فقط، مقابل 50% تعادل و25% خسارة، لتصبح تجربته من أكثر البدايات المتعثرة لمدرب أجنبي في السنوات الأخيرة.

ماذا عن الحسين عموتة؟

حقق المغربي الحسين عموتة، 3 انتصارات وتعادلًا في أول أربع جولات من الدوري المصري موسم 2026-2027، حيث بدأ بالفوز على إنبي 3-2، ثم زد 2-0، وسموحة 1-0، قبل التعادل 1-1 مع المقاولون العرب في الجولة الرابعة، وبذلك سجل الأهلي 7 أهداف واستقبل 3، وحصد 10 نقاط.

وأكد أحمد الحنفي، أن المقارنة بين البدايات لا تعني بالضرورة الحكم النهائي على نجاح المدرب، لأن بعض التجارب التي بدأت بشكل متوسط تحولت لاحقًا إلى نجاحات كبيرة، كما أن البداية المثالية لا تضمن استمرار الفريق بالمستوى نفسه طوال الموسم، لكن الأرقام تمنح مؤشرًا واضحًا عن قدرة المدرب على التعامل سريعًا مع الفريق، وتحقيق الانتصارات، والحفاظ على صلابة دفاعية، إلى جانب تقديم مردود هجومي يساعد الأهلي على حصد أكبر عدد ممكن من النقاط منذ الأسابيع الأولى.

ونوه بأن مانويل جوزيه، المدرب الأجنبي الأكثر نجاحا مع الأهلي في ولايته الأولى مع الفريق موسم 2001-2002، بدأ مشواره بخسارة مفاجئة أمام غزل السويس 2-0، قبل أن يحقق 3 انتصارات متتالية على الاتحاد السكندري والمنصورة والقناة. 

وسجل الأهلي خلال المباريات الأربع 4 أهداف واستقبل هدفين، ليجمع 9 نقاط بنسبة فوز بلغت 75%. 

الأهلي أخبار الأهلي الحسين عموتة احصائيات مدربي الأهلي أرقام الحسين عموتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. انتهاء التوقيت الصيفي يوم خميس رسميًا

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع

قطع المياه

السبت.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

ريهام سعيد

ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكر: حسبي الله في اي حد عاداني

أحمد موسى

بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل

اغلاق طريق

غدا غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام مول "هايبر وان"

المتهمة

رقص خادش للحياء.. القبض على صانعة محتوى في الشروق

ترشيحاتنا

الأتوبيس الترددي BRT

الأتوبيس الترددي BRT.. تخفيضات وأسعار اشتراكات الطلاب لوسائل النقل الذكية على الطريق الدائري

أسعار برامج العمرة 2026

​بشرى للمعتمرين.. أحدث أسعار برامج العمرة 2026 وشروط السفر للأراضي المقدسة

درجات الحرارة

حالة الطقس أول يوم دراسة ومفاجأة في درجات الحرارة

بالصور

مع موسم الدراسة .. اجعلى الجبنة الكريمي فى بيتك كل يوم بربع الثمن

الجبنة الكريمي
الجبنة الكريمي
الجبنة الكريمي

أيهما أكثر أمانًا للأظافر الجل أم الأكريليك؟.. خبراء يكشفون المخاطر

مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك

ساندي تخطف الأنظار بإطلالة رياضية.. جريئة وساحرة

ساندي
ساندي
ساندي

ما لا تعرفه عن الوذمة اللمفاوية.. مرض يسبب تورما وألما شديدا يجعل المشي صعبا

الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد