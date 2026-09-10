عموتة يرفض إذاعة مباراة أهلي بنغازي ويفرض السرية قبل مواجهة أبو قير للأسمدة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام أهلي بنغازي الليبي، المقرر إقامتها اليوم، لن يتم إذاعتها تلفزيونيًا، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة في فرض حالة من السرية على تحضيرات الفريق خلال الفترة الحالية.

فرمان عموتة يمنع إذاعة مباراة أهلي بني غازي

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن الحسين عموتة المدير الفني للأهلي تمسك بعدم إذاعة المباريات الودية التي يخوضها الفريق، خاصة في ظل أهمية المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن المدير الفني يرى ضرورة الحفاظ على سرية طريقة اللعب والتكتيك الذي يعمل على تطبيقه خلال التدريبات والمباريات الودية.

وأوضح أن عموتة طلب بشكل واضح عدم نقل مباراة أهلي بنغازي عبر أي وسيلة إعلامية، حتى يتسنى للجهاز الفني تجربة بعض الخطط الفنية والتكتيكية بعيدًا عن أعين المنافسين، بالإضافة إلى منح الفرصة لعدد من اللاعبين لإثبات قدراتهم قبل الاستقرار على العناصر التي سيعتمد عليها خلال المباريات الرسمية المقبلة.

عموتة يفرض السرية

وأضاف المصدر أن قرار فرض السرية يأتي أيضًا استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة في الجولة المقبلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تجهيز الفريق بالشكل الأمثل وتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الماضية.

وكان الأهلي قد تعادل أمس مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، ليفقد الفريق نقطتين جديدتين في سباق المنافسة.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني يسعى لاستغلال ودية أهلي بنغازي من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، والعمل على علاج السلبيات التي ظهرت أمام المقاولون العرب، قبل مواجهة أبو قير للأسمدة، التي يستهدف الأهلي خلالها تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث وتعويض التعادل الأخير.