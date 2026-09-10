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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يقرر عدم إذاعة مباراة الفريق أمام أهلي بنغازي

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

قرر مجلس ادارة النادي الاهلي عدم اذاعة مباراة الأهلي وأهلي بنغازي اليوم الودية.

وجاء قرار مجلس الادارة  في ظل تمسك الحسين عموتة المدير الفني للفريق بعدم إذاعة المباريات الودية وفرض السرية على تحضيرات الفريق.

تعادل فريق الأهلي أمام نظيره المقاولون العرب أمس، الأربعاء، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز إسلام جابر هدف التقدم للمقاولون العرب في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، ثم أدرك أحمد سيد زيزو التعادل للأهلي في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

ويواجه الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة يوم 15 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وتذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت”، الناقل الحصري لمباريات الدوري.

وكان الأهلي قد بدأ مشواره في الدوري بالفوز على الشرقية إنبي وزد وسموحة ثم التعادل مع المقاولون العرب.

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