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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يتابع التزام سائقي التاكسي بالتعريفة الموحدة ويوجه بتكثيف الرقابة

جولة محافظ قنا
جولة محافظ قنا
يوسف رجب

تابع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مدى التزام سائقي سيارات التاكسي بالتعريفة الموحدة، وذلك خلال جولة بعدد من الشوارع وميداني الساعة والدولفين بمدينة قنا، للوقوف على مستوى الالتزام بالتعريفة المقررة وضمان تقديم الخدمة للمواطنين بصورة منتظمة.

رافقه خلال الجولة اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد هاني مرسي، وكيل إدارة المرور بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية، حيث جرى متابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتأكد من وضوحها أمام المواطنين.

ووجه محافظ قنا، مجلس مدينة قنا بضرورة المتابعة الدورية لموقف سيارات التاكسي والتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة، مع تكثيف أعمال الرقابة الميدانية، وتركيب الملصقات "الاستيكرات" التي تتضمن التعريفة الجديدة، بما يتيح للمواطنين معرفة قيمة الأجرة المقررة ويمنع أي محاولات لاستغلالهم.

ودعا محافظ قنا، المواطنين والسائقين إلى الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، مؤكداً أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لضمان انتظام حركة النقل والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

جدير بالذكر، أن محافظ قنا، أصدر قراراً باعتماد تعريفة موحدة لسيارات التاكسي بنطاق مدينة قنا، والتي تضمنت تقسيم التعريفة إلى 4 أقسام، وهي 30 جنيهًا لمن يريد التنقل داخل غرب المدينة أو شرق المدينة فقط، و50 جنيهًا لمن يريد الانتقال من غرب المدينة إلى شرق المدينة والعكس، كما شملت أيضًا 60 جنيهًا لمن يريد الانتقال من شرق المدينة إلى قنا الجديدة والعكس، و80 جنيهًا من غرب المدينة إلى مدينة قنا الجديدة والعكس.

وخصصت محافظة قنا، أرقام هواتف وخطوطًا ساخنة لغرفة العمليات الرئيسية لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة حال تعرضهم لأي تجاوزات أو محاولات لفرض أسعار مخالفة، عبر أرقام مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والتي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أي شكاوى للمواطنين، على الأرقام 0963328472 - 0963337291، والخط الساخن 15541 أو إرسال رسالة على واتساب رقم 01283285108.

 

قنا سيارات التاكسي التعريفة الموحدة تركيب الملصقات أخبار قنا

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