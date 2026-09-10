التعدي على الطلاب و الحرمان من الدراسة .. 7 محظورات داخل مدارس القاهرة خلال العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال نحو 2 مليون و578 ألفًا و588 طالبًا وطالبة بمختلف مدارس القاهرة، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب.

محظورات داخل مدارس القاهرة

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط والمحظورات داخل المدارس، حفاظًا على حقوق الطلاب وسلامتهم، وجاءت أبرزها:

١- حظر حرمان أي طالب من الانتظام في الدراسة بسبب التأخر في سداد المصروفات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية.

٢- منع التعدي على الطلاب داخل المدارس نهائيًا، مع ضرورة الرجوع إلى أولياء الأمور في حالة وجود أي تجاوز.

٣- منع وجود الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط المدارس، مع استمرار التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات.

٤- منع وجود أي أسلاك أو كابلات متدلية من الأعمدة بمحيط المدارس، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بها.

٥- عدم إهمال عوامل الأمان والسلامة داخل المدارس، مع مراجعتها بصورة دورية والتأكد من توافر متطلبات الدفاع المدني.

٦- عدم إهمال أعمال الصيانة والنظافة، والتأكد من سلامة الفصول والمقاعد وزجاج النوافذ ودورات المياه وكفاءة الإضاءة والإنارة.

٧- ضرورة تطهير خزانات المياه أعلى المدارس بصورة دورية، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

20 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بالقاهرة

وأوضح محافظ القاهرة أن المحافظة تضم 6292 مدرسة بإجمالي 72307 فصول دراسية، مشيرًا إلى دخول 20 مدرسة جديدة الخدمة خلال العام الدراسي الجديد، ما بين إنشاء جديد وتوسعة وتعلية، بإجمالي 656 فصلًا دراسيًا.

وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول، وإزالة الملصقات والتشوهات من أسوار المدارس والحفاظ على دهاناتها، والعمل على زيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير داخل وخارج المدارس.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر على مديري الإدارات التعليمية ضرورة التواجد الميداني اليومي منذ أول أيام العام الدراسي وحتى نهايته، لمتابعة انتظام العملية التعليمية وحل أي مشكلات تواجهها على الفور



