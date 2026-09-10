قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: القيادة السياسية مهتمة بالمعلم وتأهيله وتحسين أوضاعه الاقتصادية
نزل 15 جنيه.. سعر الذهب في الصاغة الآن
استخدموا ألقابا مخالفة للحقيقة.. الحكومة: أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء
وزير التعليم: نظام البكالوريا سيخفف الضغط عن أكثر من 900 ألف أسرة مصرية
بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل
مجلس الوزراء: أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء ولا يمتلكون أي صفة رسمية
سعيد لأنه لم يذهب إليهم.. جيرارد يحتفل بفشل آرسنال في ضم ألفاريز
وزير التعليم: تطوير 160 منهجًا دراسيًا خلال العام الدراسي 2026/ 2027
وزير التعليم : انخفاض نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف القراءة والكتابة لـ13.9%
أنقذوا تايلاند.. احتجاجات متواصلة ضد السياح الإسرائيليين في بانكوك
مستلزمات طبية بـ 555 ألف دولار.. ننشىر حيثيات المحكمة في اتهام 5 موظفين بوزارة الصحة |خاص
وزير التعليم: نسبة حضور الطلاب ارتفعت لـ87%..وكثافات الفصول انخفضت لـ41 في ابتدائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وصول القافلة الأردنية الـ13 إلى لبنان محملة بمساعدات إغاثية وطبية

المساعدات الأردنية
المساعدات الأردنية
أ ش أ

علنت الهيئة العليا للإغاثة في لبنان ، وصول الدفعة الثالثة عشرة في المجموع، والحادية عشرة ضمن حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية الهاشمية، والتي تضم 14 شاحنة مقدمة إلى الجمهورية اللبنانية عبر الهيئة، إلى معبر المصنع الحدودي.

وكان في استقبال القافلة نائب رئيس البعثة في سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في بيروت محمد المحادين، والعميد إدمون كعدو، ممثلًا الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي.

وقال المحادين إن اللقاء يتجدد اليوم على معبر المصنع الحدودي مع الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية لتسلم القافلة الحادية عشرة دوليًا والثالثة عشرة في المجموع منذ بداية الأحداث والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشيرًا إلى أنها محملة بمساعدات تشمل مستلزمات طبية وإنسانية وإغاثية.

وأكد أن الجهود الأردنية ستستمر دعمًا للجمهورية اللبنانية والنازحين، مشددًا على أن الوقوف إلى جانب لبنان «أمر جوهري في الأردن»، ومجددًا أطيب التمنيات للشعب اللبناني.

من جهته، قال العميد كعدو إن الهيئة موجودة لاستلام هبة دولية عبر الجسر البري القائم بين لبنان والأردن، وهي عبارة عن 14 شاحنة محملة بمواد إغاثية.

وتوجه بالشكر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين والشعب الأردني على هذه المبادرة الإنسانية، التي تعكس روح التعاون بين البلدين الشقيقين وعمق العلاقة التاريخية التي تجمعهما.

وأكد كعدو، باسم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة وفريق الهيئة، الشكر لجميع الجهات الدولية والمحلية التي ساهمت في تأمين وصول المساعدات إلى الشعب اللبناني والعائلات المحتاجة، مشددًا على استمرار المساعدات لحين انتهاء الأزمة الراهنة.

ع ف ت/ أ ع ص

الهيئة العليا للإغاثة لبنان المساعدات الإغاثية المملكة الأردنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

الدولار

عقب ارتفاعه.. أسعار صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

الاهلي

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز

نور الدين زكي

بطل كمال أجسام: حصلت على ذهبية وفضية وعدت لمصر لأجد نفسي راسبًا في 4 مواد

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

سكك حديد مصر: استعادة حركة القطارات بصورة منتظمة في الاتجاهين على خط القاهرة / أسوان والعكس

احنده الاحداث

أجندة أخبار الجمعة 11 سبتمبر 2026 .. أبرز الأحداث والفعاليات

وزير الصحة

وزير الصحة يتابع مستجدات مشروعات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل

بالصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات لا يعرفها الكثيرون عن دان آدم زوجة حسام حسن

دان ادم
دان ادم
دان ادم

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد