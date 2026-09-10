وصول القافلة الأردنية الـ13 إلى لبنان محملة بمساعدات إغاثية وطبية

علنت الهيئة العليا للإغاثة في لبنان ، وصول الدفعة الثالثة عشرة في المجموع، والحادية عشرة ضمن حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية الهاشمية، والتي تضم 14 شاحنة مقدمة إلى الجمهورية اللبنانية عبر الهيئة، إلى معبر المصنع الحدودي.

وكان في استقبال القافلة نائب رئيس البعثة في سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في بيروت محمد المحادين، والعميد إدمون كعدو، ممثلًا الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي.

وقال المحادين إن اللقاء يتجدد اليوم على معبر المصنع الحدودي مع الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية لتسلم القافلة الحادية عشرة دوليًا والثالثة عشرة في المجموع منذ بداية الأحداث والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشيرًا إلى أنها محملة بمساعدات تشمل مستلزمات طبية وإنسانية وإغاثية.

وأكد أن الجهود الأردنية ستستمر دعمًا للجمهورية اللبنانية والنازحين، مشددًا على أن الوقوف إلى جانب لبنان «أمر جوهري في الأردن»، ومجددًا أطيب التمنيات للشعب اللبناني.

من جهته، قال العميد كعدو إن الهيئة موجودة لاستلام هبة دولية عبر الجسر البري القائم بين لبنان والأردن، وهي عبارة عن 14 شاحنة محملة بمواد إغاثية.

وتوجه بالشكر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين والشعب الأردني على هذه المبادرة الإنسانية، التي تعكس روح التعاون بين البلدين الشقيقين وعمق العلاقة التاريخية التي تجمعهما.

وأكد كعدو، باسم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة وفريق الهيئة، الشكر لجميع الجهات الدولية والمحلية التي ساهمت في تأمين وصول المساعدات إلى الشعب اللبناني والعائلات المحتاجة، مشددًا على استمرار المساعدات لحين انتهاء الأزمة الراهنة.

ع ف ت/ أ ع ص