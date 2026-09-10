القبض على قائد جرار زراعى دهس طالبا بالمحلة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد جرار زراعى بالإصطدام بدراجة نارية وإحداث إصابة قائدها حال سيره بأحد الطرق بالغربية ولواذه بالفرار.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 19أغسطس المنقضى تبلغ لمركز شرطة المحلة بأنه حال قيادة (طالب "تُوفى متأثراً بإصابته") لدراجته النارية "بدون لوحات معدنية"، إصطدم به قائد جرار زراعى محدثاً إصابته التى أودت بحياته ولاذ قائدها بالفرار، وبسؤال والد المتوفى إتهم قائد الجرار بإرتكاب الواقعة.





أمكن تحديد وضبط الجرار الزراعى الظاهر بمقطع الفيديو وقائده (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد، وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه.





تم التحفظ على الجرار والدراجة النارية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.. وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات "مازال قيد الحبس".





