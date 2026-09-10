قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ختام معرض العلمين الدولي للطيران 2026.. مطار القاهرة يرسخ مكانته الدولية ويفتح أفاقًا جديدة للتعاون
2977 طائرة مسيرة.. نيويورك تكرم ضحايا هجمات 11 سبتمبر بطريقة غريبة | شاهد
غدا غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام مول "هايبر وان"
شقق الإيجار المنتهي بالتمليك من الإسكان.. موعد الطرح ورابط التقديم للمستحقين وخطوات الحجز
النيابة العامة تأمر بإجراء تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم بشأن قطع الأشجار
معرض العلمين 2026 .. مصر للطيران تعزز تواجدها بالشمال الأوربي وتطلق رحلات جديدة إلى ستوكهولم
مخاوف غربية مما تخفيه طهران.. نشاط نووي سري في إيران بعيد عن الأنظار
أزهري يحذر الأزواج: منع الإنجاب دون علم الطرف الآخر خيانة
اتفاق تاريخي بمعرض العلمين.. مصر للطيران للصيانة مزود معتمد لصيانة محركات الطائرات العالمية
هل يصح نسب السيدة آسيا إلى آل فرعون؟.. خالد الجندي يحسم الجدل
أوروبا على خط النار.. بولندا تعلن إحباط هجوم روسي على معابرها الحدودية مع أوكرانيا
رئيس الوزراء يتابع فض التشابكات المالية وتسوية المديونية بين القابضة للقطن والغزل والنسيج والتأمين الاجتماعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر من حماس شارك في هجوم 7 أكتوبر بغارة جوية

غارة إسرائيلية على غزة
غارة إسرائيلية على غزة
القسم الخارجي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل عنصر من حركة حماس - كان قد شارك في الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 وتورط في مقتل العقيد جوناثان شتاينبرج، قائد لواء "ناحال" - وذلك في غارة جوية شُنّت هذا الأسبوع في قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال أن الغارة، التي استهدفت منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة يوم الاثنين، أسفرت عن مقتل إسماعيل إبراهيم درويش قنديل، وهو عنصر في "قوة النخبة" التابعة لحماس، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن قنديل كان قد دخل الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر وشارك في قتل شتاينبرج بالقرب من مستوطنة "كيرم شالوم" الحدودية.

وأشار إلى أن قنديل كان يعمل مؤخراً على تنفيذ هجمات ضد القوات والمدنيين، فضلاً عن محاولته إعادة بناء قدرات حماس، وذلك في "انتهاك ممنهج لاتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفاً أنه قُتل بهدف "إزالة التهديد الذي كان يشكّله".

الجيش الإسرائيلي مقتل عنصر من حماس هجوم 7 أكتوبر غارة جوية جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع

قطع المياه

السبت.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

الاهلي

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز

أحمد فتوح

الزمالك يُقرّر تغريم أحمد فتوح ماليًا بسبب أزمة التصريحات الإعلامية

الاهلي

الأهلي يواجه أهلي بنغازي الليبي وديًا استعدادًا للدوري

ترشيحاتنا

لانش بوكس

فاكرينها صحية|.. تحذير: أطعمة ممنوعة في اللانش بوكس تسبب أضرارا خطيرة

التدخين

التدخين والكحول.. أسباب غير متوقعة وراء إصابتك بنوع سرطان شهير

مخبوزات السمسم

للانش بوكس.. اكتشف طريقة عمل فطائر السمسم

بالصور

مش هتاخد خمس دقائق.. طريقة عمل الحلاوة الطحينية

الحلاوة الطحينية
الحلاوة الطحينية
الحلاوة الطحينية

طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري.. وصفة شهية سهلة التحضير

طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري
طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري
طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري

ماذا يحدث عند وضع ساندوتشات الحلاوة الطحينية في اللانش بوكس للأطفال؟

هل الحلاوة الطحينية مفيدة للأطفال في اللانش بوكس؟
هل الحلاوة الطحينية مفيدة للأطفال في اللانش بوكس؟
هل الحلاوة الطحينية مفيدة للأطفال في اللانش بوكس؟

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد