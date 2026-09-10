الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر من حماس شارك في هجوم 7 أكتوبر بغارة جوية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل عنصر من حركة حماس - كان قد شارك في الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 وتورط في مقتل العقيد جوناثان شتاينبرج، قائد لواء "ناحال" - وذلك في غارة جوية شُنّت هذا الأسبوع في قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال أن الغارة، التي استهدفت منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة يوم الاثنين، أسفرت عن مقتل إسماعيل إبراهيم درويش قنديل، وهو عنصر في "قوة النخبة" التابعة لحماس، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن قنديل كان قد دخل الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر وشارك في قتل شتاينبرج بالقرب من مستوطنة "كيرم شالوم" الحدودية.

وأشار إلى أن قنديل كان يعمل مؤخراً على تنفيذ هجمات ضد القوات والمدنيين، فضلاً عن محاولته إعادة بناء قدرات حماس، وذلك في "انتهاك ممنهج لاتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفاً أنه قُتل بهدف "إزالة التهديد الذي كان يشكّله".