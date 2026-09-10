قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ختام معرض العلمين الدولي للطيران 2026.. مطار القاهرة يرسخ مكانته الدولية ويفتح أفاقًا جديدة للتعاون
2977 طائرة مسيرة.. نيويورك تكرم ضحايا هجمات 11 سبتمبر بطريقة غريبة | شاهد
غدا غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام مول "هايبر وان"
شقق الإيجار المنتهي بالتمليك من الإسكان.. موعد الطرح ورابط التقديم للمستحقين وخطوات الحجز
النيابة العامة تأمر بإجراء تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم بشأن قطع الأشجار
معرض العلمين 2026 .. مصر للطيران تعزز تواجدها بالشمال الأوربي وتطلق رحلات جديدة إلى ستوكهولم
مخاوف غربية مما تخفيه طهران.. نشاط نووي سري في إيران بعيد عن الأنظار
أزهري يحذر الأزواج: منع الإنجاب دون علم الطرف الآخر خيانة
اتفاق تاريخي بمعرض العلمين.. مصر للطيران للصيانة مزود معتمد لصيانة محركات الطائرات العالمية
هل يصح نسب السيدة آسيا إلى آل فرعون؟.. خالد الجندي يحسم الجدل
أوروبا على خط النار.. بولندا تعلن إحباط هجوم روسي على معابرها الحدودية مع أوكرانيا
رئيس الوزراء يتابع فض التشابكات المالية وتسوية المديونية بين القابضة للقطن والغزل والنسيج والتأمين الاجتماعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يصح نسب السيدة آسيا إلى آل فرعون؟.. خالد الجندي يحسم الجدل

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد شحتة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن وجود نماذج مؤمنة في زمن فرعون حقيقة قرآنية واضحة لا تقبل الجدل، مشيرًا إلى أن استغراب البعض من كون امرأة فرعون أو غيرها من آل فرعون كانوا مؤمنين يرجع إلى سوء فهم للنصوص.

وأوضح، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن السيدة آسيا، امرأة فرعون، كانت من أعظم نماذج الإيمان رغم أنها عاشت في قلب بيت الطغيان، لافتًا إلى أن القرآن نفسه نسبها إلى فرعون ولم ينفِ عنها الإيمان، بل جعلها مثالًا للذين آمنوا.

وأشار إلى أن البعض يستدل بآيات العذاب التي وردت في حق آل فرعون، مثل قوله تعالى: «وحاق بآل فرعون سوء العذاب»، على نفي وجود مؤمنين بينهم، مؤكدًا أن هذا فهم غير دقيق، لأن الآية لا تعني التعميم، بل تتحدث عن الذين أصروا على الكفر والعناد.

وبيّن الجندي أن القرآن حسم هذه المسألة بشكل واضح في سورة غافر، عندما قال: «وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه»، موضحًا أن هذه الآية دليل قاطع على وجود مؤمنين داخل بيت فرعون نفسه.

وأضاف أن هذا الرجل المؤمن لم يكن شخصية عابرة، بل أفرد له القرآن مساحة كبيرة من الحوار، ما يعكس مكانته وقيمة موقفه في الدفاع عن الحق، رغم خطورة البيئة التي كان يعيش فيها.

ولفت إلى أن الإيمان قد يظهر في أقسى البيئات، وأن وجود مؤمنين في زمن فرعون، مثل امرأة فرعون والرجل المؤمن، يعكس عدل القرآن ودقته، مؤكدًا أن الحكم على جماعة كاملة لا يعني بالضرورة شمول كل أفرادها دون استثناء.

وشدد على أن هذه النماذج الإيمانية تمثل دروسًا عميقة في الثبات واليقين، خاصة في أوقات الفتن، حيث يبرز الإيمان الحقيقي وسط أشد الظروف قسوة.

خالد الجندي آل فرعون قوم فرعون القرآن سورة غافر السيدة آسيا الفراعنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع

قطع المياه

السبت.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

الاهلي

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز

أحمد فتوح

الزمالك يُقرّر تغريم أحمد فتوح ماليًا بسبب أزمة التصريحات الإعلامية

الاهلي

الأهلي يواجه أهلي بنغازي الليبي وديًا استعدادًا للدوري

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: الفتاوى الشاذة والمضللة أسهمت في هدم دول وإرباك مجتمعات

الشيخ خالد الجندى

خالد الجندي: سحرة فرعون رضى الله عنهم أعلى الناس إيمانا بعد الأنبياء

كلية الإعلام جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تفتح باب الترشح على منصب عميد كلية الإعلام.. اعرف التفاصيل والشروط

بالصور

مش هتاخد خمس دقائق.. طريقة عمل الحلاوة الطحينية

الحلاوة الطحينية
الحلاوة الطحينية
الحلاوة الطحينية

طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري.. وصفة شهية سهلة التحضير

طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري
طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري
طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري

ماذا يحدث عند وضع ساندوتشات الحلاوة الطحينية في اللانش بوكس للأطفال؟

هل الحلاوة الطحينية مفيدة للأطفال في اللانش بوكس؟
هل الحلاوة الطحينية مفيدة للأطفال في اللانش بوكس؟
هل الحلاوة الطحينية مفيدة للأطفال في اللانش بوكس؟

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد