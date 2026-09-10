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اتفاق تاريخي بمعرض العلمين.. مصر للطيران للصيانة مزود معتمد لصيانة محركات الطائرات العالمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتفاق تاريخي بمعرض العلمين.. مصر للطيران للصيانة مزود معتمد لصيانة محركات الطائرات العالمية

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

أعلنت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة FTAI Aviation المتخصصة في صيانة المحركات.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران 2026 (EIAS2026)، وفي إطار تعزيز مكانتها الرائدة كمقدم لخدمات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات (MRO) بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

شهد توقيع الاتفاقية الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وقد وقع الاتفاقية رسمياً كلٌ من المهندس محمد سامي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، والسيد حسين شريف، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة FTAI Aviation Egypt.

وبموجب هذه الشراكة تصبح مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية مزوداً رئيسياً لخدمات صيانة المحركات، بما في ذلك صيانة محركات طراز (CFM56-7B) وحلول دعم المحركات، مما يسهم في توسيع شبكة الصيانة العالمية لشركة FTAI. وتجمع هذه الخطوة بين الكفاءات الفنية الوطنية والموقع الاستراتيجي للقاهرة مع برامج الإدارة المتقدمة لشركة FTAI، بهدف تحسين أداء الأصول، وتقليل أوقات الصيانة، وتقديم خدمات متميزة لشركات الطيران بالمنطقة.

وفي هذا الصدد ، صرح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران: "نعمل دائماً على توسيع حضورنا الدولي ورفع قدراتنا بما يتناسب مع ذلك، وبالتوازي نعمل أيضاً على بناء شراكات قوية ومستقبلية مع كبرى الشركات العالمية، ويعكس تعاوننا مع شركة FTAI Aviation التزام مصر للطيران الثابت بالتطوير التقني، ومعايير السلامة التشغيلية، وتقديم خدمات فنية بأعلى جودة لشركائنا في جميع أنحاء العالم، حرصاً منا على الارتقاء المستمر بقدراتنا الفنية."

وتأتي هذه الخطوة لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على حلول صيانة المحركات، وضمان استمرارية التشغيل بكفاءة عالية لشركات الطيران حول العالم.

من جانبه، أعرب ديفيد مورينو، رئيس شركة FTAI Aviation، عن سعادته بالشراكة، مؤكداً أن التعاون مع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية يضيف خبرات فنية استثنائية ويدعم بنية التحتية العالمية لصيانة المحركات التابعة للشركة، وأضاف أن السمعة التي تتمع بها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تؤكدها القدرات الفنية على أرض الواقع كما أعرب عن تطلعه لتوسيع نطاق التعاون الفني مستقبلا.

وفي السياق ذاته، أضاف المهندس/ محمد سامي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية: "نفخر بشراكتنا مع FTAI Aviation التي نستعرض من خلالها تميزنا في قطاع صيانة محركات الطائرات. تمنحنا هذه الاتفاقية قدرات متقدمة ضمن الشبكة العالمية لشركة FTAI مما يُمكّن أطقمنا الفنية من رفع كفاءة الأداء، وتقليل أوقات توقف الطائرات، وتأكيد مكانتنا كمركز إقليمي رائد لخدمات الصيانة في المنطقة."

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